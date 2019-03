İş adamı Muzaffer Koşan MARSİD başkanı oldu

MARSİD “Hayvancılık Organize Bölgeleri ve yer altı sıcak suları ile iyileştirilmiş tarım“ için kolları sıvadı.



Gebzeli iş adamları tarafından kurulan Marmara Sanayici ve İş İnsanları Derneği (MARSİD) ilk genel kurulunu yaparak çalışmalarına başladı. Derneğin başkanı ise iş adamı Muzaffer Koşan olurken yönetim kurulu üyeliklerine ise Gebze ve Marmara’nın önemli iş adamlarından oluşuyor. Büyük hedefleri olduğunu belirten Başkan Muzaffer Koşan “MARSİD olarak çok büyük hedeflerimiz ve projelerimiz var. Ancak en önemlisi Türkiye’de bir ilk olacak Hayvancılık Organize Sanayi Bölgeleri kurmak istiyoruz. Tarımda da yer altı sıcak suları ile sulanan ve ısıtılan iyileştirilmiş tarım, seracılık işini geliştirip büyüteceğiz” dedi.







Gebze Ticaret Odası toplantı salonunda yaptığı olağan genel kurul ile çalışmalarına başlayan Marmara Sanayici İş İnsanları Derneği (MARSİD) sivil toplum kuruluşu olarak Marmara bölgesini kapsayan sanayici iş adamları ile büyük bir güç olmayı hedefliyor. Genel kurulda yapılan oylama sonucunda çoğunluk kararıyla derneğin başkanı ise çeşitli derneklerde daha önce de başkanlık yapmış ve “Onursal Başkan” sıfatı olan iş adamı Muzaffer Koşan oldu. Önemli iş adamlarının bulunduğu yönetim kurulu ile genel kurul sonrası objektifler karşısına geçen deneyimli başkan Muzaffer Koşan “MARSİD olarak çok büyük hedefimiz ve projelerimiz var. 18 yaşını doldurup gençlikten olgunluk yaşına geçen ve isim değiştiren derneğimiz Türkiye’de ilk kez Hayvancılık Organize Sanayi Bölgeleri kurumak istiyoruz. Tarımda da büyük projeler yaparak Türkiye’nin hemen hemen her gölgesinde olan yer altı sıcak su kaynaklarını kullanarak bu sularla sulanan ve ısıtılan iyileştirilmiş tarım seraları kuracağız. Kurulmasına öncülük edeceğiz. Organik gıdalar gibi lezzetli ve ucuz tarım ürünleri yetiştirilecek” dedi. Yer altı sıcak su kaynaklarının heba olup gittiğine değinen Muzaffer Koşan bu kaynakların değerlendirilmesi gerektiğinin altını çizdi. Koşan ayrıca “Ben proje geliştiren genç iş insanlarına para kazandırmayı seviyorum. Avrupa birliğinden gelen hibe paralar destekler proje üretilmediği için geri gidiyor. Bu çok üzücü bir durum bunu tersine çevirip üretken olup para kazanmak lazım. Gençlere sesleniyorum ve MARİD kapıları sizlere açık” dedi.







Genel kurula katılanlar arasında Gebze Cumhuriyet Başsavcısı Erdal Kuruçay, Gebze Organize Sanayi Bölgesi(GOSB) Başkanı Vahit Yıldırım, Gebze Ticaret Odası Başkanı Nail Çiler, Alman İş Adamları Derneği Başkanı Ahmet Hicri Ağırman ile çok sayıda iş adamı ve siyasi partilerin temsilcileri katıldı.







Konuşma yapan Gebze Organize Sanayi Bölgesi(GOSB) Başkanı ve MARSİD yönetim kurulu üyesi Vahit Yıldırım ise konuşmasında üretimin çok önemli olduğunu belirterek “Üretmeyen bir ülke olma yolunda ilerlersek varlığımızı korumakta zorlanırız. İlerlemek ve büyük bir ülke olmak istiyorsak üretmemiz lazım. Bizler ürettiğimiz zaman genç işsiz ordularından, enflasyondan ve döviz kurlarının kötü etkilerinden söz etmeyiz. Çalışan gençlere daha iyi iş imkanı sağlar ve daha iyi ücretleri ödeyebiliriz. Kısıtlı üretimlerle, ihracat rakamları ile ne çalışanlar ne de sanayiciler hallerinden memnun olamazlar” dedi.







MARSİD Yönetim kurulu listesinde yer alan iş adamlarının isimleri ise şöyle:



Muzaffer Koşan (Koş Türk Gıda Gayrimenkul), Vahit Yıldırım (Enka Cıvata) Fatih Faydasıçok (Has Çelik), Cem Büyükcıngıl (Keramik Makine), Şenol Telli (Vekmar), Lokman Kılıç (Kılıçlar Lojistik), İrfan Coşkun (Portal Hukuk Bürosu), Tahir Gönenç (NTG Plastik), Erkan Büyükdede (Yapı Mode), Can Sönmez (Davutoğlu Demir Çelik), Duygu Uzun (My Dreams Collection), Pervin Bıyıkoğlu (Özge Hukuk Bürosu), Serkan Özler (Özler Ticaret), Erol Üçüncü (Kar Grup), Fehmi Okuyucu (Okuyucular Kozmetik)