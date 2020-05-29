İş bağlantılarının önünü açıyor

Tüyap Fuarcılık Grubu müşterilerini ikili görüşmelerin olmadığını dönemde de desteklemeye devam ediyor. Akıllı eşleşme programını tüm katılımcılarına ücretsiz olarak açan Tüyap 365 gün boyunca müşterilerine iş bağlantıları sunmaya devam edecek.

Yüzyüzeden Daha Fazlası

Dijital dönüşüme uzun senelerdir yaptığı yatırımlar ile fuarlarını dijital dünyaya taşıyan Tüyap Fuarcılık Grubu, geliştirdikleri algoritma sayesinde akıllı eşleştirme ile yapılacak iş bağlantılarından yararlanma fırsatını tüm katılımcılarına ücretsiz olarak sunuyor. Tüyap Fuarcılık Grubu Stratejik Pazarlama Genel Müdür Yardımcısı Zeynep Öztop “Yaptığımız yatırımlar ile ticaretiniz artık fuar alanı ve tarihleri ile sınırlı değil. Geliştirdiğimiz yeni nesil fuarcılık uygulamaları ile sizlere yıl boyu iş bağlantıları sunuyoruz. Katılımcılarımızı 1.5 milyon’un üzerinde tekil alıcı ile buluşturuyor, platformumuz üzerinden ürün ve hizmet arayan alıcılara sistem üzerinden biz ulaşıyor, katılımcı firmalarımız ile online toplantı ayarlıyoruz. Amacımız ticaretin en geniş platformu olan fuarlarımızın yüzyüzeden çok daha fazlası olduğunu her alanda hissettirmek.” dedi

365 Gün İş Bağlantıları

Tüyap Fuarcılık Grubu alıcı ve satıcıları bir araya getiren dijital platformlarının en önemli özelliği yıl boyu açık olması. Web ve mobilden erişilebilen platformlarda fuar katılımcıları ürün ve hizmetlerini 365 gün sergiliyor, akıllı B2B eşleştirme sistemi ile ilgili alıcılara öneriyor, fuar süresiyle sınırlı olmayan iletişim kanalları sunuyor. Yine bu süreçte katılımcılara çeviri ve tanıtım konusunda da destek olunuyor.

Alım Heyetleri de Online Görüşecek

Fuar katılımcıları ile fuar zamanı organize edilen farklı ülkelerden gelen alım heyetleri de yine akıllı eşleştirme sistemi ile yapılan online görüşmelerde yer alacak. Böylece fuar katılımcıları bu dönemde de fuarların sunduğu ticaret bağlantıları ve yeni iş fırsatlarından faydalanıyor olacak.