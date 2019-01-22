İş dünyasının duayeni İlhan Erem'den tüccara dayanışma çağrısı

Boya, vernik ve nalburiye pazarının “İlhan Abisinden” sektöre



İlhan Erem Uzertaş AŞ Yönetim Kurulu Başkanı





Kıymetli dost, ortak ve müşterilerimiz, değerli tüccarlar, 2018’de büyüyen ve 2019’a taşınan bu zorlu ekonomik süreci hep birlikte yaşadık, yaşıyoruz…



Altmış küsur yıllık ticari yaşamımda ülkemizin ve dünyanın içinde bulunduğu nice ekonomik sıkıntılar, dalgalanmalar, krizler gördüm, yaşadım… Sanılmasın ki bu ülke ilk kez bir ekonomik kriz yaşıyor!



Geçmişte de reel piyasaların yine bu denli etkilendiği dönemleri, yılları yaşadık. Birçoğunuzun babaları hatta dedeleriyle bu süreçleri birlikte omuz omuza birbirimize destek vererek atlattık. Yine başaracağımızdan ve ülkece, iş dünyası olarak bu zorlu süreçten alnımızın akıyla çıkacağımızdan kimsenin şüphesi olmasın.

Yıllarca yılbaşlarında yayınladığımız fiyat listelerinin yazdığım başyazılarında birçok ekonomik darlığı önceden tespit ettim, kıymetli ortak ve müşterilerimizle paylaştım… Yazdığım tespit ve uyarılardan ötürü birçok kez “İlhan abi yine dediklerin çıktı” övgülerinize mazhar oldum…



Artık gelenekselleşen, “Bakalım İlhan abi bu sene için ne diyecek” diye beklediğinizi biliyorum, duyuyorum.



Bu arada tabi ki gelişen internet ve sosyal mecralar ile oluşan haber akışı ve geleceğe dair yorumlar artık herkese cep telefonu kadar yakın… Ancak ben sizlerin teveccühüyle kazandığım “sektörün İlhan abisi” sıfatımla şu birkaç cümleyi ilave etmek istiyorum.

Tabi ki yapısal reformların ivedilikle hayata geçmesi gibi hükümetlere düşen görevler olduğu gibi, biz tüccarlara düşen görev ve sorumluluklar da var.



Sel gider kum kalır. Bizler, tüccarlar, dediğim gibi bu süreci de atlatacağız, ancak nasıl atlattığımız da çok önemli.



Değerlerinizi koruyun!



Verilen sözlerin itibari değerinin bir kat daha arttığı dönemlerdir ekonomik kriz süreçleri. O sözleri bağlayan kambiyo evraklarının zamanında tevdii, tüccarların zincirleme kazalara uğramasını engeller.



Ayağını yorganına göre uzatıp, sipariş, tahsilat ve tediyelerin aksamaması için azami önem gösterilen dönemlerdir bu dönemler…



Banka kredileriyle boğuşmadan, öz kaynakların devreye sokulması dönemidir, ekonomik açıdan zorlu dönemler… Bu vesileyle; en son şirketten alacağım olan miktarın önemli bir bölümünü şirketimize hibe ettiğimi belirtmek ve sizlere de örnek olmak isterim.



Ben siftah ettim komşumdan alın diyebilecek yüce gönüllülük dönemleridir ekonomik kriz dönemleri. Bu sebeple sadece kendinizi değil, müşterilerinizi, tedarikçilerinizi ve komşularınızı da gözeteceğiniz birlik ve beraberlik duygusunun dalga dalga yayılması gereken dönemlerdir kriz dönemleri.

Tahminim odur ki; enflasyonun kontrol altında tutulabildiği ölçüde işlerimizin Mart ayından itibaren açılacağını, inşaat sektörüne sağlanan direkt ve dolaylı teşviklerin, desteklerin nalburiye hırdavat piyasasına da olumlu yansıyacağını düşünüyorum…



Bu vesileyle yeni yılınızı kutlarken, Allah’tan vatanımıza milletimize, evlatlarımıza çok daha müreffeh bir yaşamın kapılarının açılacağı bir yıl olmasını niyaz adiyorum



