Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş
Öne Çıkanlar Medipol Başakşehir TCMB Kayıp süperlig meksika
Fibabanka’da üst düzey transfer
Üst düzey transfer
Tarım sektöründe altın çağ
Tarım sektöründe altın çağ
Roketlerini ateşledi
Roketlerini ateşledi
Beş kıtaya Türk fındığı yedireceğiz
Beş kıtaya Türk fındığı
Üreten Kadınlar
Üreten Kadınlar

İş Dünyasının en genç 5. CEO'su oldu

Türkiye’nin en saygın ekonomi dergilerinden Ekonomist, son 5 yıldır iş dünyasında genç liderlerin yükselişini “40 Yaş Altı En Güçlü 40 Genç CEO” listesiyle araştırıyor. Geçtiğimiz yıllarda olduğu gibi Ulusoy Un Yönetim Kurulu Başkanı Eren Günhan Ulusoy, yeniden listede yerini aldı. 2020 yılında iş dünyasının en genç 5. CEO’su oldu.

İş Dünyasının en genç 5. CEO'su oldu

Türkiye’nin en büyük un firmalarından biri olan 50 yıllık Ulusoy Un, yıl boyunca aldığı ödüllerin arasına bir yenisini daha ekledi. Her yıl Türkiye’nin saygın ekonomi dergileri tarafından ödüllerle taçlandırılan Ulusoy Un, bu kez de Ekonomist dergisi tarafından “40 Yaş Altı En Güçlü 40 Genç CEO” listesinde yerini aldı. Ulusoy Un’un genç yönetim kurulu başkanı ve CEO’su Eren Günhan Ulusoy, yönettiği 3 milyar 052 milyon TL’lik ciroyla Türkiye'nin en genç CEO'ları arasında bu sene 5. oldu. Eren Günhan Ulusoy, 2010 yılından beri Ulusoy Un’un yönetiminde bulunuyor.

3 milyar 052 milyon TL cirolu ve 310 kişiye istihdam sağlayan Ulusoy Un’u yöneten Eren Günhan Ulusoy, genç CEO’lara şu tavsiyelerde bulunuyor: “Bir işe başlamadan önce risk hesaplarını yapıp, girişimlerde bulunmaktan çekinmesinler. İş hayatı bir yarış ve her zaman mevcut fırsatları, daha az riskle değerlendirebilecek rakipler bulunuyor. Bu yüzden bilgi ve tecrübeye güvenip, risk hesabı da doğru yapıldıktan sonra zaman kaybetmeden girişimde bulunmak başarıya giden yolu gösteriyor.” Ulusoy, aynı zamanda 2015 yılından bu yana Türkiye un sanayi sektörünün en önemli sivil toplum kuruluşu olan Türkiye Un Sanayicileri Federasyonu (TUSAF) Başkanlığını, 2019 yılından beri de Uluslararası Un Sanayicileri ve Hububatçılar Birliği (IAOM) Avrasya Bölgesi Direktörlüğünü yürütmektedir. 

İlgili Galeriler
22. Dünya Petrol Kongresi 22. Dünya Petrol Kongresi
Küresel Isınma Kurultayı Küresel Isınma Kurultayı
Yaşama Çıkarılan Çağrı Yaşama Çıkarılan Çağrı
İbiza'ya Gitmek İçin 10 Sebep İbiza'ya Gitmek İçin 10 Sebep
Anahtar Kelimeler:
Ulusoy Un40 Yaş Altı En Güçlü 40 Genç CEOEren Günhan UlusoyCEOUluslararası Un Sanayicileri Ve Hububatçılar BirliğiTürkiye Un Sanayicileri Federasyonu
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.