İşbir Yatak 40 yeni uyku merkezi açacak

Kaliteli ve inovatif üretimi, fonksiyonel tasarımları, çevreci yaklaşımı ve yıllara dayanan deneyimiyle sektörün en güçlü markalarından biri olan İşbir Yatak üretimini her yıl arttırıyor. Yarattığı istihdamla ülke ekonomisine önemli bir katma değer sağlayan İşbir Yatak, 2022 yılını bir önceki yıla göre üretimde yüzde 30, ciroda yüzde 95 büyüme ile kapattı. Teknoloji ve inovasyon odaklı geniş ürün gamıyla uyku sağlığını ve konforunu maksimum seviyeye çıkaran İşbir Yatak, yurt genelinde 221 uyku merkezi, yurt dışında ise 14 satış noktasında hizmet veriyor.

İşbir Yatak 2023 yılında global marka vizyonunu derinleştirecek

İnovasyona dayalı üretim felsefesi ve yüksek katma değerli ürünleriyle sektörde güçlü bir yer edindiklerini belirten İşbir Holding Ceo’su Metin Gültepe, “Yıllara dayanan deneyimimiz ve uzman kimliğimizle sektördeki konumuzu güçlendirmeye ve ilklere imza atmaya devam ediyoruz. İyi ve kaliteli uyku için gerekli olan tüm entegre ürünleri kendi bünyemizde üreterek, dünya markası olma yolunda emin adımlarla ilerliyoruz. İşbir Yatak olarak uyku konforunu maksimuma çıkaran ve üstün teknoloji ile entegre nitelikli yatak üretiminde A + ve C- segmentinde sektör lideriyiz. 2022 yılında yaşanan küresel krizler, ekonomik belirsizlikler ve kur dalgalanmaları birçok sektörü olduğu gibi yatak sektörünü de etkiledi. İşbir Yatak olarak tüm bu olumsuzluklara rağmen 2022’de başarılı bir grafik çizerek, yılı üretimde yüzde 30 büyüme ile geride bıraktık. 2023 yılında ise üretimde yüzde 25 büyüme öngörüyoruz. Üretim, fabrika, mağaza yapılanması ve AR-GE gibi birçok alanda yaptığımız yatırımlarımızla yurt içinde markalaşma açısından hedefimizin yüzde 60’ına ulaştık. Bundan sonraki hedefimiz globalde büyümek ve markalaşmak… 5 yıl içinde üretimimizin ihracatki payını yüzde 25 artırmayı planlıyoruz. Kısa dönem planlarımız arasında yeni pazarlara girmek, sektördeki gücümüzü ve global marka vizyonumuzu daha da derinleştirmek yer alıyor. Hedeflediğimiz ülkeler arasında ise Avrupa Ülkeleri, Gürcistan, İngiltere, BAE, Katar ve Türki Cumhuriyetleri ilk sırada bulunuyor.. Bununla birlikte yurt içi ve yurt dışı mağaza sayılarımızı artırmayı planlıyoruz. Şu an yurt içinde 65 ilde 221, yurt dışında 14 uyku merkezi ile üstün teknoloji içeren fonksiyonel ürünlerimizi kullanıcılarımıza ulaştırıyoruz. Belirlemiş olduğumuz hedefler doğrultusunda bu yıl yurt içinde 35, yurt dışında ise 5 olmak üzere toplamda 40 yeni uyku merkezi açmayı hedefliyoruz. 5 yıl içinde ise hedefimiz toplam 500 uyku merkezii sayısına ulaşmak.” dedi.

Yatak sektörü her geçen gün büyüyor

Ülke ekonomisi için vazgeçilmez bir segment haline gelen yatak sektöründe 25 bin kişiye istihdam sağlanıyor, yılda ortalama 8 milyon adet yatak üretimi yapılıyor. Yatak teknolojisi ve yan sanayi olarak ilk 5 ülke arasında yer alan Türkiye’de yatak sektörü 750 milyon dolarlık hacme sahip... Tüketicilerin doğru yatak seçiminin kesintisiz uyku ve sağlıklı bir beden için öneminin farkına varmaya başladığını vurgulayan İşbir Holding Ceo’su Metin Gültepe, “Sektör tüketicilerin bilinçlenmesi, özellikle pandemi sonrası evde geçen zamanın artması, inşaat sektörünün büyümesi, kadınların çalışma hayatında daha çok yer alması, evlilik hazırlıkları ve doğum oranları ile sürekli büyüyor. Sektörün her yıl ortalama yüzde 5 - 8 oranında büyüdüğünü söyleyebiliriz. Türkiye’de yılda yaklaşık 1 milyonun üzerinde evlilik gerçekleşiyor. Özellikle bizim Junior grubumuz için önemli bir veri oluşturan doğum oranları da çocuk grubunda sektörü büyütüyor. Yılda 1,2 milyon civarında doğum gerçekleşiyor. Yani yatak sektörü önemli fırsatları barındırıyor.” dedi.

İşbir’den 10 milyon dolarlık GES yatırımı...

Çevreci yaklaşımı ve doğa dostu marka kimliğiyle birçok sürdürülebilirlik çalışmalarını hayata geçiren İşbir Holding, 10 milyon dolarlık GES yatırımı ile yılda 135 bin adet ağacın kesilmesini ve 4,5 milyon kg karbondioksit salınımını engelledi. Holding enerji ihtiyacının yüzde 25’ini GES yatırımlarıyla karşılıyor ve 2023 yılında hayata geçireceği yeni GES yatırımı ile bu oranı yüzde 50’ye çıkarmayı hedefliyor. Geri dönüştürülmüş hammaddeleri, uyku teknolojileriyle buluşturan İşbir Yatak, sektörde fark yaratan doğa dostu yataklar üretiyor. Marka, okyanustaki atık pet şişelerin geri dönüştürülmesiyle elde edilen kumaş ile hazırlanan çevre dostu Ocean Yatak ile gelecek nesillere güzel bir dünya bırakmak adına önemli bir adım atıyor. Sıfır atık projeleri kapsamında fabrikada üretim sonrası ortaya çıkan atıkları ilgili tesislere göndererek, geri dönüştürülmesine olanak sağlıyor. Bunun yanı sıra üretim sonrası çıkan atık süngerlerle %100 geri dönüştürülmüş bir ürün olan Rebounded katmanı üreterek evcil hayvan yataklarında ve zirai ürünlerde kullanıyor. Doğa ve insan sağlığına öncelik veren marka, Aqua Fixing teknolojisi kullanarak yataklarda solvent içermeyen, doğa dostu ve su bazlı yapıştırıcılar tercih ediyor. Sürdürülebilirlik yaklaşımları ve çevreci üretimi ile karbon ayak izini minimize etmeye odaklanan İşbir, bu alanda yaptığı yatırımlar ile de adından söz ettiriyor. Sürdürülebilirlik çalışmalarında ISO 14064-1 Karbon Ayak İzi Hesaplama Belgesi’ni alan marka, sera gazı emisyonlarının ve uzaklaştırmalarının hesaplamasını yapıyor.

Holding her yıl cirosunun yüzde 1’ ini AR-GE yatırımlarına ayırıyor

Katma değeri yüksek, kullanıcı odaklı ve çevreci ürünler geliştiren İşbir Yatak, özellikle yeni nesil kullanıcılara ulaşarak geleceğe bugünden yatırım yapmak için teknolojiyi yakından takip ediyor. Holding olarak her yıl toplam cirosunun yüzde 1’ini ARGE ve tasarıma ayıran marka, hedef pazarlardaki trendleri, tüketici alışkanlıklarını ve ihtiyaçlarını yakından takip ederek yatırımlarına yön veriyor. İnovatif ve geleceğin trendlerine yön veren tasarımlara imza atan marka; üretimden yönetime, tasarımdan satış ve satış sonrası hizmetlere, çevreci ürünlere kadar her alanda mükemmelliği odağına koyuyor.

İşbir Yatak dünyada gelişen teknolojiyi sektöre adapte ediyor

Yatağın herhangi bir eşya değil, bir uzmanlık alanı olduğunun bilinciyle hareket eden İşbir Yatak, yeni nesil yatak teknolojileriyle geliştirdiği ürünleriyle uyku konforunu farklı bir boyuta taşıyor. Son olarak “İyi Bir Uyku Herkesin Hakkı” düşüncesinden esinlenerek ürün grubuna “Junior”, “Pati” ve “Doğal Yatak” koleksiyonlarını da ekleyen İşbir Yatak, yüksek teknoloji ile donatılmış ürünleriyle herkese konfor dolu uyku deneyimi yaşatıyor. Sağlıklı uyku bileşenlerinin tek çatı altında toplamaya özen gösterdiklerini belirten Metin Gültepe, “Dünyada gelişen teknolojiyi sektöre adapte etme konusunda üretmiş olduğumuz ürünlerimizle Türkiye’de önemli bir konumda bulunuyoruz. İnovatif ve çevreci yaklaşımı benimseyen bir marka olarak, imzaladığımız lisans anlaşmalarımız neticesinde geliştirdiğimiz seçili ürünlerimizle sağlıklı ve konforlu uyku sunuyoruz. Türkiye’de sadece yetişkinler için değil, çocuklar ve evcil dostlarımız için de uyku konforunu artıran yataklar üretiyoruz.” dedi.

Sektörde pek çok ilkte imzası var...

Yatak sektöründe münhasır mağazacılığın öncüsü olan İşbir Yatak, nano teknolojiyi yatak sektöründe kullanarak açık hücre visco teknolojisinin Türkiye’deki ilk üreticisidir. Masaj fonksiyonuna sahip, soya özlü, deniz yosunu özlü ve anti-stres özellikli yatakları ilk kez üreten marka, 100 DNS üstü ilk visconun ve Patentli Polimer yay teknolojileriyle plastik yay kullanımlı ilk yatağı üretti. Discover teknolojisiyle kişiye özel yatak seçimini başlatan İşbir Yatak, lisanslı ve üst kalite Quallofil Allerban elyaflarını Türkiye ile buluşturdu. Aynı zamanda NASA tarafından uzaya çıkmakta olan astronotların vücutlarındaki basıncı indirgemek için icat edilen viskoelastik malzemeyi yataklarda da kullanarak bu teknolojiyi yaşam alanlarına taşıdı. Yatakların lavanta kokmasını ve anti-stress etkisine sahip olmasını sağlayan özel “nano teknoloji” ile üretilmiş yatak kumaşları, atsaçı yatak, hindistan cevizi özlü yatak, sporcular için özel nem tutmayan yatak gibi ar-ge odaklı yenilikçi ürünleri ile pazarda yatak modasının öncüsü olmayı sürdürüyor.

Üretilen yataklar, Safe Sleep Tunnel – SST (Hijyen Tünelinden) geçiriliyor ve el değmeden paketlenerek daha hijyenik bir yapıya kavuşuyor. Bunun yanı sıra yataklar random seçilerek, kullanılan ham madde dahil yatağın tüm bileşenleri deformasyon ve sertlik başta olmak üzere TSE standartlarının gerektirdiği tüm testlere tabi tutuluyor.

Üstün uyku teknolojileriyle geliştirilen yataklar ile kaliteli uyku herkesin hakkı...

İnovatif ürünleriyle sektörde birçok ilke adını yazdıran İşbir Yatak, ABD'nin en köklü yatak üreticileri arasında yer alan “Spring Air” ile yaptığı anlaşmayla Spring Air’in Türkiye, Bulgaristan ve Macaristan’da tek lisanslı üreticisi konumuna gelmiştir. Üstün uyku teknolojileri geliştirdiği üretim tesisinde Spring Air lisanslı Back Supporter ürün kategorisinde 7 farklı yatak üreten marka, her kullanıcının ihtiyacına yanıt vererek sağlıklı bir uyku sunuyor. Her yaş grubu için sağlıklı uyku çözümleri üreten İşbir Yatak, yıllara dayanan deneyimi ve uzmanlığıyla geliştirdiği İşbir Junior koleksiyonuyla uykuları artık daha konforlu, daha derin... Bebeklerin ve çocukların gelişmekte olan fizyolojisini düşünerek tasarlanan ve omurga gelişimini destekleyen yataklar, miniklerin sağlıkla uyumalarına ve neşeyle büyümelerine destek oluyor. Herkesin uyku kalitesini düşünen ve “iyi bir uyku herkesin hakkıdır” diyen İşbir Yatak, evcil hayvanlar için geliştirdiği İşbir Pati koleksiyonuyla onlara rahat ve keyif dolu uyku deneyimi yaşatıyor.

Sarılma etkisiyle mutlu eden battaniye...

İşbir Yatak, İskandinav kültüründe “yaşama sanatı”anlamına gelen Hygge kelimesinden ve İskandinavların soğuk günlerde battaniyelerine sarılmalarından esinlenerek tasarladığı Huga Ağırlıklı Battaniye ile uykuyu daha konforlu ve kaliteli hale getiriyor. Sarılma etkisiyle vücutta mutluluk hormonu salgılanmasına katkıda bulunduğu bilimsel çalışmalarla kanıtlanan battaniye, özel dikim tekniği ile homojen şekilde içerisine yerleştirilen özel ağırlıklar ile hazırlanıyor. Yüzde yüz el üretimi ve yün, at saçı, hindistan cevizi lifleri ve pamuk gibi doğal malzemeler ile üretilen Kybele yatak ile benzersiz bir uyku deneyimi sunuyor.

İşbir yatak; İşbir Holding’in son tüketici ile buluşan markası olarak sektörde ar-ge ve inovasyonları ile öne çıkıyor

1968 yılında Türk işçilerin kurduğu İşbir Holding; İşbir Sentetik, İşbir Sünger, İşbir Yatak, İşbir Ziraat, Ergo ve İşbir Yay olmak üzere toplamda 8 şirketi ve 2.500’ü aşkın çalışanıyla 300 bin metrekare kapalı alanda faaliyetlerini sürdürüyor. Yatak ve konfor ürünlerinde Türkiye’nin ve dünyanın hammadde üreticisi konumuna sahip İşbir Holding’in son tüketiciyle buluşan tek markası olan İşbir Yatak; 1997 yılında Ankara’da kurulmuş, yatak ve uyku konforu alanında geliştirdiği yüksek teknolojili ürünleriyle sektöre yeni bir kulvar kazandırmıştır. Üretimde en kaliteli malzeme kullanımı ile yeni nesil uyku teknolojilerini bir araya getiren İşbir Yatak, kullanıcılarını konforlu ve sağlıklı uykuyla buluşturarak son yıllarda çok dinamikleşen yatak pazarının oluşmasında söz sahibi olmuştur. Marka, A ve A+ müşteri grubunda pazar lideridir...