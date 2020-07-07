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İşbirliği yaptılar beyaz eşyayı alıp satmayı kolaylaştırdılar

Ziraat Bankası, VakıfBank ve Halkbank ile iş birliğine imza atan Arçelik Türkiye Genel Müdürü Can Dinçer, “Bu kampanya, müşterilerimizin finansman ihtiyacını karşılarken bayilerimizin işlerini canlandıracak” dedi.

İşbirliği yaptılar beyaz eşyayı alıp satmayı kolaylaştırdılar

Koronavirüs salgınında attığı adımlarla örnek bir mücadele sergileyen Arçelik, salgının ekonomik etkilerine karşı koyabilmek için de çalışmalarını sürdürüyor. Ziraat Bankası, VakıfBank ve Halkbank ile iş birliğine imza atan Arçelik, kamu bankalarının hazırladığı sosyal hayatı destek kredi uygulamasına Türkiye’nin 81 ilindeki tüm Arçelik ve Beko bayileri ile katıldı.

Koronavirüs salgınının başladığı ilk günden itibaren çalışanlarının, müşterilerinin, tüm paydaşlarının ve toplumun sağlığı için önemli adımlar atan Arçelik, şimdi de salgının ekonomi üzerindeki etkileri ile mücadeleye destek oluyor. Kamu bankalarının normalleşme sürecine geçiş ve sosyal hayatın canlanması için hayata geçirdiği düşük faizli Sosyal Hayatı Destek Kredisi uygulamasına Ziraat Bankası, VakıfBank ve Halkbank iş birliği ile katılan Arçelik, müşterilerine birçok imkan sunacak.

Son yıllarda beyaz eşya sektörünün en hareketli olduğu dönemin Haziran ve Eylül ayları arasına denk geldiğini belirten Arçelik Türkiye Genel Müdürü Can Dinçer, “Yaz aylarının gelmesi ile birlikte düğün alışverişlerinin başlaması, konut sektöründeki hareketlenmeler, Kurban Bayramı ve artan sıcaklar birçok ürün grubunda satışları artıran faktörlerin başında geliyor. Kredi ihtiyacının yüksek olduğu bu dönemde Ziraat Bankası, VakıfBank ve Halkbank ile yaptığımız iş birlikleriyle müşterilerimize 12, 36 ve 60 aylık ödeme kolaylıkları sağlayacağız. Türkiye genelindeki tüm Arçelik ve Beko bayilerimizle katılacağımız bu uygulama, müşterilerimizin finansman ihtiyacını karşılarken kredi tutarını nakit tahsil edecek bayilerimizin işlerini canlandıracak” ifadelerini kullandı.

Düşük faizli kredi, 60 aya kadar vade imkanı sağlıyor

Arçelik ve kamu bankaları arasındaki anlaşma 01.07.2020 tarihinden itibaren devreye girdi. Buna göre Türkiye’nin dört bir yanındaki Arçelik ve Beko bayilerinde satılan Arçelik, Beko, Grundig, Leisure, Flavel markalı beyaz eşya, küçük ev aletleri, iklimlendirme aletleri, ankastre ve televizyon ürünlerinin tamamı anlaşmaya dahil olacak. 3.000 liradan başlayan ve 30.000 liraya kadar alınabilen krediler, aylık %0,55 faiz oranıyla azami 6 ayı ödemesiz olmak üzere 60 aya kadar vade ile kullanılabilecek.

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