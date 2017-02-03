Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş
Öne Çıkanlar Robert Kolej İnovasyon Ödülleri çatışma İstanbul Teknik Üniversitesi Makine Fakültesi
Renault'dan şubat kampanyası
Renault'un şubat kampanyası
Ara öğünlerde sağlıklı beslenmek mümkün
Ara öğünlerde sağlıklı beslenin
Esnafa vergi rehberi dağıtıldı
Vergi rehberi dağıtıldı
Robotlar Madrid'de görücüye çıktı
Robotlar görücüye çıktı
Kalıcı dövmelerinizden kurtulun
Dövmeleri kolayca sildirmek mümkün

İSMOB 2018'in tarihi açıklandı

TÜYAP’ın Türkiye Mobilya Sanayicileri Derneği (MOSDER) iş birliğiyle düzenlediği İstanbul Mobilya Fuarı’nın (İSMOB) yeni tarihi açıklandı.

İSMOB 2018'in tarihi açıklandı

Türkiye’de kendi fuar merkezine sahip tek özel fuarcılık kuruluşu olan TÜYAP’ın Türkiye Mobilya Sanayicileri Derneği (MOSDER) iş birliğiyle hazırladığı İstanbul Mobilya Fuarı (İSMOB), 2018 yılında 9-14 Ocak tarihleri arasında TÜYAP Fuar ve Kongre Merkez’inde gerçekleştirilecek.

TÜYAP Fuar ve Fuarcılık Hizmetleri Genel Müdürü İlhan Ersözlü yaptığı değerlendirmede, "TÜYAP olarak, 2017 yılında inşasını tamamlayacağımız iki yeni sergi holü yatırımımızla birlikte, 140 bin metrekarelik daha geniş bir alanda hazırlayacağımız İSMOB 2018, tüm dünyadan alıcıların buluştuğu ve tüm sektörleri kucaklayan, Avrasya coğrafyasının en önemli iş platformu olacaktır” dedi. 
 

İlgili Galeriler
Küresel Isınma Kurultayı Küresel Isınma Kurultayı
Yaşama Çıkarılan Çağrı Yaşama Çıkarılan Çağrı
İbiza'ya Gitmek İçin 10 Sebep İbiza'ya Gitmek İçin 10 Sebep
37 Milyon Dolarlık Süper Yat 37 Milyon Dolarlık Süper Yat
Anahtar Kelimeler:
TüyapTürkiye Mobilya Sanayicileri Derneğiİstanbul Mobilya FuarıİSMOB 2018İSMOB
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.