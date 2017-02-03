İSMOB 2018'in tarihi açıklandı

Türkiye’de kendi fuar merkezine sahip tek özel fuarcılık kuruluşu olan TÜYAP’ın Türkiye Mobilya Sanayicileri Derneği (MOSDER) iş birliğiyle hazırladığı İstanbul Mobilya Fuarı (İSMOB), 2018 yılında 9-14 Ocak tarihleri arasında TÜYAP Fuar ve Kongre Merkez’inde gerçekleştirilecek.



TÜYAP Fuar ve Fuarcılık Hizmetleri Genel Müdürü İlhan Ersözlü yaptığı değerlendirmede, "TÜYAP olarak, 2017 yılında inşasını tamamlayacağımız iki yeni sergi holü yatırımımızla birlikte, 140 bin metrekarelik daha geniş bir alanda hazırlayacağımız İSMOB 2018, tüm dünyadan alıcıların buluştuğu ve tüm sektörleri kucaklayan, Avrasya coğrafyasının en önemli iş platformu olacaktır” dedi.

