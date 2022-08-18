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İsrafı önlenmek için tasarladı Sıfır Atık Belgesi aldı

Kiğılı, kurduğu Sıfır Atık Yönetim Sistemi'nin üretime olan entegrasyonu sayesinde "Sıfır Atık Belgesi" almaya hak kazandı.

İsrafı önlenmek için tasarladı Sıfır Atık Belgesi aldı

Kiğılı, kurduğu Sıfır Atık Yönetim Sistemi'nin üretime olan entegrasyonu sayesinde 'Sıfır Atık Belgesi' almaya hak kazandı.

Şirketten yapılan açıklamaya göre, Kiğılı, Sıfır Atık Yönetim Sistemi ile Çevre ve Şehircilik Bakanlığı'ndan Sıfır Atık Belgesi'ni aldı. İş süreçlerinin tamamında sürdürülebilir geleceği inşa etme politikalarını sürdüren Kiğılı, aldığı bu belgeyle kaynakların verimli kullanımı ve atık yönetimi konusundaki hassasiyetini kanıtladı.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Kiğılı Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Hilal Suerdem, kaynakların sürdürülebilir ve verimli bir şekilde yönetiminin kaçınılmaz bir gereklilik olduğunu belirtti.

Sürdürülebilir kalkınma hedefleri doğrultusunda ise toplumda önemli bir konumda bulunan öncü markalara büyük iş düştüğünün altını çizen Suerdem, şunları kaydetti:

'Bu doğrultuda Kiğılı olarak koleksiyonlarımızı oluştururken her ne kadar sektörümüzde öncü olmak için çabalıyorsak israfın önlenmesi, kaynakların daha verimli kullanılması, atık miktarının azaltılması, etkin toplama sisteminin kurulması ve geri dönüşüme de ayrıca önem veriyoruz. Bunun için üretimin farklı aşamalarında oluşan elektrikli ve elektronik atıklar, su bazlı yıkama sıvıları ve ana çözeltiler ile atık tekstil parçalarını Sıfır Atık Yönetim Sistemi ile geri dönüşümünü sağlıyoruz. Üretimde kullandığımız geri dönüştürülmüş ham maddelerle tekstil endüstrisinin bugün ve yarınını koruyan öncü uygulamaları hayata geçiriyoruz. Üretimin her aşamasında doğaya olumsuz etkiyi en aza indirirken tüm koleksiyonlarda sıfır atık bilinciyle hareket ederek süreçlerimizi buna entegre ediyoruz. Kapsül ve Tomorrow koleksiyonumuz da bu anlayışla tasarladığımız parçalardan oluşuyor. Almış olduğumuz Sıfır Atık Belgesi de önümüzdeki süreçte sürdürülebilir stratejilerimiz için bize ayrı bir motivasyon sağlayacak.'

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Anahtar Kelimeler:
KiğılıAldı
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