İstanbul Uluslararası Tekstil ve Hazır Giyim Zirvesi yoğun ilgi gördü

Zirvede sektör temsilcileri, küresel ve ulusal tedarikçiler, akademisyenler, bölgesel kanaat önderleri bir araya geldi.



MHGF, 2017 yılında "Anadolu'da Yatırım ve İstihdam Seferberliği" adıyla başlattığı bölgesel çalıştayları da bu zirveye taşıyarak Anadolu'daki üreticiyi dış pazarlarda yeni oyuncu olarak kazandırıp, ihracata yükselen bir ivme, ülke ekonomisine katkı sağlamayı hedefliyor.



Türkiye’nin sektörel anlamda en büyük çatı kuruluşu olan Moda ve Hazır Giyim Federasyonu’nun (MHGF) düzenlediği ve İstanbul Kültür Üniversitesi’nin ev sahipliğini yaptığı ‘İstanbul Uluslararası Tekstil ve Hazır Giyim Zirvesi’nde başta TÜRKONFED Yönetim Kurulu Başkanı Orhan Turan, ASKON Başkanı Orhan Aydın ve Denizli Ticaret Odası Başkanı Uğur Erdoğan olmak üzere Anadolu’dan gelen federasyon üyesi dernekler, Kalkınma Ajansı yetkilileri ve STK’ların başkanları sektöre yönelik görüş ve öngörülerini açıkladılar.



"Sektörün yüzde 51’i kadına dayalıdır"



Zirve ile ilgili bir değerlendirmede bulunan MHGF Yönetim Kurulu Başkanı Hüseyin Öztürk, “Tekstil, Anadolu’nun Orta Asya’dan getirdiği ev ekonomisi ile geleneksel bir sektördür. Kadın istihdamında çok büyük bir katkısı var ve dolayısıyla neredeyse sektörün yüzde 51’i kadına dayalıdır. Kadının ekonomideki payında hazır giyimin çok büyük rolü vardır. TÜRKONFED’in yıllardır uyguladığı demokrasi tuzağının orta ekonomi tuzağı gibi sanki biz de hazır giyimde tuzağa düşmüş ve kendini tekrar eden duruma gelmişiz. Belki yarın değil ama üç dört yıl içerisinde bu zirvenin istikrarla devam etmesi ve sürdürülebilir olması ülkenin hazır giyim üretiminde bir üst olmasına ve baba ocağı olmasına özen göstereceğine inanıyoruz” diye konuştu.



"Türk tekstil ve hazır giyim sektörü olarak rüştünü ispat etmiş"



Anadolu Aslanları İşadamları Derneği (ASKON) Genel Başkanı Orhan Aydın ise konuşmsında, 50 bin yeni istihdam sözü verdiklerini vurgulayarak, "Türk tekstil ve hazır giyim sektörü olarak rüştünü ispat etmiş, dünya arenasında kendini en iyi yerlere oturtmuş markaları olan ve dünya markalarının üretim yaptırmak istediği bir ülke haline geldik" dedi



Türk tekstil ve hazır giyim sektörü 450 milyar dolarlık küresel pastadan daha fazla pay almak için bir araya gelen zirvede, İKÜ Rektörü Prof. Dr. Erhan Güzel, İKÜ Mütevelli Heyeti başkanı Dr. Bahar Akıngüç Günver, Türkiye Giyim Sanayicileri Derneği eski Başkanı Umut Oran’ın konuşmaları ise zirveye damgasını vurdu.



İki gün süren İstanbul Uluslararası Tekstil ve Hazır Giyim Zirvesi eş zamanlı düzenllenen sektöre ilişkin konu başlıklı panellerin ardından sona erdi.

Düzenlenen paneller ise şöyle;



Dünya Ekonomisi ve Türkiye



Gazeteci Hakan Güldağ’ın moderatörlüğünde gerçekleşen Dünya Ekonomisi ve Türkiye başlıklı panele, İKÜ Öğretim Üyesi Prof. Dr. Emine Müge Çetiner, EDAM Ekonomik ve Dış Politika Arş. Mrk. Başkanı Sinan Ülgen, Piramit Menkul Kıymetler A.Ş Yön. Krl. Üyesi Dr. Berra Doğaner katıldı.



Tekstil 4.O ve Küresel Rekabette Yeni Arayışlar



İstanbul Kültür Üniversitesi’nde (İKÜ) gerçekleşen İstanbul Uluslararası Teksti ve Hazır Giyim Zirvesi’nde, İKÜ Öğretim Üyesi Prof. Dr. Sinan Akçıl Tekstil 4.O ve Küresel Rekabette Yeni Arayışlar başlıklı panelde önemli bilgiler paylaştı.



Dünya Tekstil Hazır Giyim Pazarı ve Türkiye



Moda ve Hazır Giyim Federasyonu’nun (MHGF) düzenlemiş olduğu Dünya Tekstil Hazır Giyim Pazarı ve Türkiye başlıklı panelin moderatörlüğünü TÜRKONFED Yüksek Dan. Krl Üyesi Şükrü Ünlütürk’ün yaptığı, H&M Bölge Ürün Müdürü Diler Ersayoğlu, French Connection Türkiye Gnl. Müd. Özlem Levent, Sun Tekstil A.Ş. Gnl. Md. Melis Özgiller sektöre ilişkin konuşma gerçekleştirdi.



Türk Hazır giyim Zincirleri



Dünya Gazetesi Yazarı, Araştırmacı Dr. Rüştü Bozkurt’un moderatörlüğünü yaptığı Türk Hazır Giyim Zincirleri başlıklı panel, LC Waikiki Tedarik Müdürü Şenol Dallı, DeFacto Stratejik Tedarikçi Yönetim Direktörü Ferit Arsever, Dr. Faith Anıl ORKA Grup İcra Kurulu Üyesi, Colin’s Tedarik ve Teknik Grup Bşk. Arzu Kalyoncuoğlu Ardalı’nın katılımıyla gerçekleşti.



Hazır Giyimde Anadolu’nun Gücü Üretim Merkezleri



TV Programcısı, Ekonomist Çetin Ünsalan’ın moderatörlüğünü üstlendiği Hazır Giyimde Anadolu’nun Gücü Üretim Merkezleri Paneli, PENKON Yön. Krl. Bşk. Reis Reisoğlu, GENTİAD Yön. Krl. Bşk. İhsan Oğurlu, MARGİSAD Yön. Krl. Bşk. Halil El, DETGİS Başkan Yardımcısı Mukaddes Başkaya, EGSD Yön. Krl. Üyesi Çağlar Bağcı sektöre ilişkin önemli açıklamalarda bulundular.



Sektörde Dijitalleşme ve E-Ticaret



Moda ve Hazır Giyim Federasyonu’nun (MHGF) düzenlemiş olduğu zirvede, TÜRKONFED Ekonomi Danışmanı Pelin Yenigün-Dilek, Globalpiyasa.com Kurucu Ortağı Kadir Decdeli, Dünya Tekstil Hazır Giyim Pazarı ve Türkiye başlıklı panele katıldı.



Moda ve Hazır Giyim Federasyonu’nun (MHGF) düzenlemiş olduğu İstanbul Uluslararası Teksti ve Hazır Giyim Zirvesi’ne konuk konuşmacı olarak katılan, TÜYAP Yön. Krl. Bşk. Bülent Ünal, Fütürist Ufuk Tarhan, Eximbank Gnl. Müd. Yrd. Enis Gültekin sektöre ilişkin önemli bilgiler paylaştı.



Anadolu’da Sektörel Yatırım Bölgeleri



Moderatörlüğünü Ekonomi Gazetecisi Recep Erçin’in üstlendiği, Moda ve Hazır Giyim Federasyonu’nun (MHGF) düzenlediği, Anadolu’da Sektörel Yatırım Bölgeleri başlıklı panele, İKA, Uzmanı Onur Yıldız, DİKA Genel Sekreteri Yılmaz Altındağ, Karacadağ Gnl. Sekreteri Hasan Maral, Serka Iğdır İl Koordinatörü Ramazan Mutlu Doğaner’in katılımıyla gerçekleştirildi.



Dış Ticarette Devlet Teşvikleri



Moda ve Hazır Giyim Federasyonu’nun (MHGF) düzenlemiş olduğu zirvede T.C. Ticaret Bakanlığı İhracat Genel Müdürlüğü Şube Müdürü Gülay Babadoğan Tabakcıoğlu Dış Ticarette Devlet Teşvikleri başlıklı panele konuşmacı olarak katıldı.



Endüstri 4.0 Yol Haritası ve Süreç Yönetimi



Moda ve Hazır Giyim Federasyonu’nun (MHGF) düzenlemiş olduğu İstanbul Uluslararası Teksti ve Hazır Giyim Zirvesi’nde, Trovant AG Türkiye Gnl Müd. Muharrem Gezer, AĞTEKS Teknoloji Müd. Servet Balcı, Endüstri 4.0 Yol Haritası ve Süreç Yönetimi panelinde konuya ilişkin önemli bilgiler sundular.



İkinci Kuşak



Moderatörlüğünü Aile Şirketleri Koçu Filiz Cüreklibatur’un üstlendiği HİGE-DER Ynt. Krl Üyesi Doğuş Günteki, HİGE-DER Ynt. Üyesi Elif Haşlaman, HİGE-DER Ynt. Üyesi Tuğçe Taşova, HİGE-DER Ynt. Üyesi Gizem Öztürk, HİGE-DER Ynt. Üyesi Saime Arslan İkinci Kuşak paneline konuşmacı olarak katıldı.



Yan Sanayi Olmadan Tam Sanayi Olmaz



Moderatörlüğünü EGSD Bşk. Yrd. Okay Şimşek’in yaptığı, Yan Sanayi Olmadan Tam Sanayi Olmaz panelinde, KYSD 7. ve 8. Dön. Bşk. Reşat Gülen, , KYSD 9. ve 10. Dön. Bşk. Osman Ege, KYSD Yön. Krl. Bşk. Murat Özpehlivan, Yan Sanayi Olmadan Tam Sanayi Olmaz başlıklı panelde önemli bilgiler paylaştı.



Tasarım ve Yeni Trendler



Moda ve Hazır Giyim Federasyonu’nun (MHGF) düzenlemiş olduğu İstanbul Uluslararası Teksti ve Hazır Giyim Zirvesi’nde, Trend Group Kurucusu Nurhan Keeler, SML Seamiess Yön. Krl. Bşk. Koray Güvenir, ‘Tasarım ve Yeni Trendler’ başlıklı panelde konuya ilişkin önemli açıklamalarda bulundu.



Sektörde Çevre Bilinci ve Sürdürebilirlik



Moda ve Hazır Giyim Federasyonu’nun (MHGF) düzenlemiş olduğu İstanbul Uluslararası Teksti ve Hazır Giyim Zirvesi’nde, İTÜ Öğr. Üyesi Prof. Dr. N. Çiğdem Gürsoy, İndigofnends LLC – Sürdürebilir Moda Danışmanlığı- Kurucu Ebru Debbağ, ‘Sektörde Çevre Bilinci ve Sürdürebilirlik’ başlıklı panelde konuya ilişkin önemli açıklamalarda bulundu.











