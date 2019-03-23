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İstanbul’da iki fuar olacak

Malatyalı İşadamları Derneği (MİAD) toplantısına katılan Gözlem Gazetesi yazarı Ekrem C. Toprak, İstanbul’da iki fuar olacağını belirtti.

İstanbul’da iki fuar olacak
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Binali Yıldırım MİAD'ın toplantısında işadamlarına İstanbul'daki fuar meselesi ile net mesajlar verdi.

Malatyalı İşadamları Derneği (MİAD)’ın yine önemli bir toplantıya ev sahipliği yaptı. Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Binali Yıldırım’ın tarihi mesajlar verdiği bir toplantı yaptı.

Toplantı Ataköy’de yapıldı ve İstanbul’daki fuar meselesi konuşuldu. Binali Yıldırım yılların tecrübesi ile tartışmalı bu konuya noktayı koydu… Sorunları torunlara bırakmayacağız söylemi ile konuşan Yıldırım bu konuda mesajı şöyleydi…

Birçok iş bağlantısı bu fuarlarda yapılıyor. Türkiye’nin 170 milyar dolarlık ihracatının 35 milyar doları buralarda gerçekleşiyor. İstanbul’un iki tane büyük fuarı var.

Bu alanda rekabet olmaz. Marka olmak için birleştirmek lazım. Biri Bakırköy’de, diğeri de Sabiha Gökçen Havaalanı’nın yanında olacak.

Her ilçede ve her semtte olmaz. Birisi Anadolu tarafına, diğeri de Avrupa’ya hitap ediyor. Yılda Avrupa’ya fuar için gelenlerin sayısı 50 milyon.

Biz yüzde 10’una talibiz. Bunu lokantalarda, otellerde, hizmet sektöründe harcayacaklar. Bir de bunun görünmeyen gelirleri var.

Onlar da yapılacak olan iş bağlantıları. Böylece hem ihracatımız, hem İstanbul’un ülke ekonomisindeki payı artacak. Kent ekonomisine böylece 9.5 milyar dolarlık katkı sağlanacak. Bakırköy, İstanbul, dolayısıyla Türkiye kazanacak.
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Anahtar Kelimeler:
Malatyalı İşadamları DerneğiMİADBüyükşehir Belediye Başkan Adayı Binali Yıldırım
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