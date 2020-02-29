İşte enerji maliyetini düşürmenini yolu

Antalya’nın enerji üssü olması hedefiyle yola çıkan ENEREX’in açılışında sonra yapılan yuvarlak masa etkinliğinde sektörün önde gelen isimleri bir araya geldi ve “enerji maliyetlerinin nasıl düşürüleceğini” tartıştı.

ANFAŞ Yönetim Kurulu Başkanı Ali Bıdı yuvarlak masa toplantısının açılışında yaptığı konuşmada ENEREX’in enerji verimliği konusunda bütün bileşenleri bir araya getirmeyi hedeflediğini belirterek, “Bu yıl bir ilke imza attık ve Türkiye’nin ilk enerji verimliğini fuarının kapılarını açtık. Önümüzdeki yıllarda bu fuar Türkiye’nin enerji politikalarına damga vuran bir buluşma olacak. Enerji hem işletmelerin hem de ülkemizin en önemli maliyet kalemlerinden biri. Bu maliyetlerin aşağı çekilmesi için bu fuar yol gösterici olacak. Bu fuara katılan oteller enerji maliyetlerini aşağı çekecek. Seralar, fabrikalar, organize sanayi bölgeleri yenilenebilir enerji sistemlerini kurarak enerjiyi daha az para ödeyecek ve en önemlisi tek tek bireyler olarak konutların üstünü birer enerji üretim merkezi haline getireceğiz” dedi.

Önümüzdeki yıl fuarın ön toplantılarla bütün bileşenlerin katılımını sağlayacağını belirten Ali Bıdı, şöyle devam etti: “Bu yıl daha ilk olmasına rağmen 150 üzerinde firmanın katılımının sağladığı herkes böyle bir fuarın hayata geçirilmesinin çok doğru bir adım olduğunu ifade etti. Bu bize çok büyük cesaret verdi. Bugün fuarcılığın ve Antalya’nın bayramı çünkü hem Antalya hem de fuarcılık sektörü yeni bir atılım yapmış oldu.

Bu arada yuvarlak masa toplantısına Enerji Bakanlığından Murat Ersin Şahin, ASKON’dan Ahmet Aydınlı ve Dr.İsmail Çapak, Bilim Üniversitesi Rektörü Prof. Dr İsmail Yüksek, SERKONDER Başkanı Halil Kozan, çok sayıda iş insanı ve gazeteci katılarak görüşlerini bildirdi.