İşte uygun fiyata döner satmanın yolu

Yaklaşık 35 yıl sigortacılık sektöründe çalıştıktan sonra yeme-içme sektörüne geçiş yapan girişimci Ekrem Coşkun tarafından 2013 yılında kurulan ve Türkiye genelinde 250 şubesi bulunan Ekrem Çoşkun Döner, 2018 yılında ekspres konsept oluşturdu. Ağırlıklı olarak franchise ile büyüyen şirket; işletme maliyetleri, sabit giderler ve dönerdeki fire olayını ortadan kaldırarak döneri uygun fiyata satmayı başardı.

Konya’da başlayan ve alakart konsepti oluşturarak yola çıkıldığını anlatan Ekrem Coşkun Döner Genel Müdürü Fatih Büyükaslan, kendi kurdukları ekspres konsepti ile dünya rekoru kırdıklarını belirtti. Pandemin öncesi fiyatlar neyse pandemin sonrası da aynı fiyattan satış yaptıklarını ifade eden Fatih Büyükaslan, bu süreci hem bayilerine hem de fiyatlarına yansıtmamayı başardıklarını belirtti. Koronavirüs salgını nedeni ile sıkıntılı günler yaşanılan bu günlerde bayilerine destek olduklarının altını çizen Büyükaslan, sözlerine şöyle devam etti;

-Bayilerimizden ekstra bir uygulama fiyat değişikliği almıyoruz. Pandemin öncesi fiyatlar değişmedi, sadece 2 lira paket servisi ücreti ilave ettik.

-Bayilerimizden herhangi bir reklam katılım payı, fi bedeli ve riyal bedeli gibi komisyonlar da alınmıyor.

-Freanchaisin kurulum bedeli zaten çok maliyetli değil. Bu nedenle yatırım maliyeti ile bir şube açılabiliyor ve belli kiloların üzerindeki satışta kar etmeye başlıyor. 60 kilonun üzerine çıkıldığı zaman ise yan ürünler ile birlikte şubeler kar etmeye başlıyor. Genel olarak bayilerimizin arkasındayız onlarla omuz omuzayız.

-Rakiplerimiz ucuz döner sattığımız için bizi karalıyorlar. Aslında kendileri de döneri ucuza satabilirler. Ancak onlar karlarından feragat etmek istemiyorlar. Bizim de farkımız burda ortaya çıkıyor. Ekrem Coşkun Döner karından feragat ediyor.

- Biz bu yola çıkarken özellikle firma kurucumuz Ekrem Coşkun Bey bize şöyle deri;.Konya bizim olsa ne olur biz bu ülkenin markası olacağız ve herkese et döner ve yaprak döner yedireceğiz. Bunun için de karımızı herkesle paylaşacağız.

-2014 yılında kurulan Ekrem Coşkun Döner gerek bayilerimizle gerek tüketicimizle gerekse müşterimizle diye yola çıktı. Çok kısa sürede de bu başarıya ulaştı. Biz ürünlerimizde herhangi bir problem yok sadece yeni bir frenchais sistemi geliştirdiğimiz için bu kadar düşüğe satabiliyoruz. Biz ağır konsept maliyete girmiyoruz. Şubelerimizde self servis yapılıyor. Minimum da eleman çalıştırılıyor. Bu anlamda sabit maliyetlerimiz minimum tutulduğu için fiyatlarımızda yükselmemiş oluyor.

İlk zamanlar dönerde kuyruk yağı kullanıyorduk müşterilerimizin tepkisini aldı. Bu nedenle dönerde kullandığımız kavram yağına da karşı değiliz. Kavram yağının gıda da kullanımı yasak değil ve biz dönerde kavram yağını çok az miktarda kullanıyoruz. Bazı firmalar kavram yağının dillere pelesenk etmişler. “Bu yağ sanayide kullanılıyor” gibi duyumlar da aldık. Kaldı ki kavram yağı sağlıksız olsaydı tarım bakanlığı tarafından kullanımına izin verilmezdi. Şu an ülkemizde birçok üründe kullanılıyor.

Ekrem Coşkun Döner, döneri neden ucuza satıyor sorusuna cevap verdi...

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