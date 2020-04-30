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İstihdam ve üretimiyle bayram yaşatıyor

Mondelēz International Türkiye’nin yarım asırlık markası ve ‘Her Bayramın Şekeri’ olan Kent, içinde bulunduğumuz özel dönemde de 2020 yılı bayram hazırlıklarını hız kesmeden sürdürüyor. Hediyelik ve ikramlık bayram şekeri pazarının yarısını oluşturarak sektördeki liderliğini koruyan şirket, içinde bulunduğumuz sürece rağmen gerçekleştirdiği üretim ve sağladığı ek istihdamla ülke ekonomisine katkısını devam ettiriyor.

İstihdam ve üretimiyle bayram yaşatıyor

150'yi aşkın ülkede faaliyet gösteren Mondelēz International'ın, çatısı altında bulunan ve bayram şekeri kategorisinin lider markası olan Kent, Ramazan Bayramı için üretimini aksatmadan tamamladı.

Bayram döneminin yarım asırlık Kent markası için önemine vurgu yapan Mondelēz International Türkiye Genel Müdürü İhsan Karagöz, yapılan bayram hazırlıkları ile ilgili bilgi verdi: “Bu bayram hepimiz için farklı olacak. Bayramlaşma şeklimiz günümüzün koşullarına uygun gerçekleşecek. Ancak bayramlaşmanın vazgeçilmez parçası olan şekerlerimiz, gelenek ve göreneklerimizin yaşatıcısı olarak yine yanımızda olacak. Ve evlerimizde bayram coşkusunu yaşatmak için bize ‘tatlı’ bir destek verecek.

Şeker kategorisi Mondelēz International Türkiye için oldukça önemli bir yer tutuyor. Toplam net hasılatımızın yüzde 20’sini hediyelik ve ikramlık şeker kategorisi oluşturuyor. Kent markamız ile Ramazan ve Kurban Bayramları’nda yaptığımız toplam hediyelik ve ikramlık şeker satışı, tüm yıl boyunca gerçekleştirdiğimiz şeker satışına eşit. Uzun yıllardır açık ara lideri olduğumuz “bayram şekeri” kategorisinde pazarın yarısını oluşturuyor ve dünyada 50’den fazla ülkeye ihracat yapıyoruz. Bu bayram dönemi için de Gebze’deki üretim tesisimizde 12.000 tonluk üretim hedefimizi gerçekleştirdik. Ekonominin ve istihdamın daha da önem kazandığı bu günlerde Türkiye genelinde kasaba pazarları da dahil olmak üzere 20.000 satış noktasında bayram şekeri dağıtmaya ve bayram döneminde 6.500 kişiye ek istihdam sağlamaya devam ediyoruz. ‘Her Bayramın Şekeri’ Kent olarak bayramın, dayanışmanın, birlik ve beraberliğin daha da anlam kazandığı bu günlerde önemli bir rol oynamaktan büyük mutluluk duyuyoruz”.

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Mondelēz International TürkiyeKent şekerRamazan Bayramıİhsan Karagöz
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