İTO’dan ‘Gate of Business’ atağı: İthalatçıyı İstanbul'a Getirecek İTO Başkanı Şekib Avdagiç: 'Birebir uluslararası iş buluşmalarını bundan sonra 'Gate of Business' teması ile gerçekleştireceğiz. 'Textile B2B Istanbul' etkinliği de bu konsept altındaki ilk organizasyonumuz. Diğer sektörlerde de yeni konseptli 'Business to Business' (B2B) görüşmelerine devam edeceğiz' 'İstanbul uluslararası arenada tekstil ve kumaş sektöründe de bir merkez olmayı hak ediyor. Tekstil, hazır giyim ve buna bağlı sektörlerde fuar denilince nasıl Paris'teki, Milano'daki fuarlar öne çıkıyorsa, İstanbul da öyle akla gelmeli'

20 Kasım 2019 Çarşamba 10:05