İyi günde de kötü günde de “Sigortasız olmaz”

“Hayat bu, her şey olur. Sigortasız olmaz” sloganıyla bir farkındalık kampanyası başlatan Türkiye Sigorta Birliği (TSB), kampanyanın devam filmini yayınladı. Hayat sigortası branşına odaklanılan filmde, hayatta iyi günlerin de kötü günlerin de olduğu hatırlatılarak sigortanın önemine vurgu yapılıyor. Kampanya filmi dijital kanallardan yayınlanıyor.

Kampanyaya dair olumlu dönüşler aldıklarını belirten Türkiye Sigorta Birliği Başkanı Atilla Benli, “Kampanyamızın ilk filminde hayat dışı branşlara odaklanmıştık. Yeni filmimizi ise hayat sigortası ile ilgili hazırladık. Bu filmde de hayatta pek çok risk olduğunu ve bu risklere karşı alınacak önlemlerin en başında sigortanın yer aldığını vurguluyoruz. Sigorta sektörü olarak hastalıkta, sağlıkta, eğitimde sigortalılarımızın yanındayız” ifadelerini kullandı.

Aileyle geçirilen güzel anlardan, mezuniyet töreninden ve hastane odasından sahneleri ekrana taşıyan film, “Hayat, sigortasız olmaz” mesajıyla sona eriyor.

Kampanya filmini izlemek için tıklayınız

https://www.tsb.org.tr/Default.aspx?pageID=1189

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