İyi peynir için süte dikkat çekti

Muratbey Yönetim Kurulu Başkanı Necmi Erol, kaliteli ve sağlıklı sütün peynir üretiminde en hassas konu olduğunu söyledi. 21 Mayıs Dünya Süt Günü dolayısıyla açıklamada bulunan Erol, “Süt, tüm üreti m sürecimizin merkezinde yer alan mucizevi bir besin ve en önemli zenginliğimiz. Uzun yıllardır takip ettiğimiz, çoğu Avrupa Birliği onaylı iyi tanıdığımız tedarikçilerden süt alımı yapıyoruz” dedi.

Muratbey’de sütün kalitesi garanti

Muratbey’in 35 bin metrekare kapalı alan sahip üretim tesisinde günde 700 ton süt işleme kapasitesi olduğunu belirten Erol, üreticiden başlayarak fabrikaya girene kadar sütün özenle seçildiğini söyledi. Erol şu bilgileri paylaştı:

“Her aldığımız çiğ süt numunesinde protein, nitrat, antibiyotik ya da katkı maddesi olup olmadığından ilk aşamada yerinde yaptığımız testlerle emin oluyoruz. Ardından bu sütler özel soğutucu tankerlerimizle Uşak’taki fabrikamıza ulaştığında bir kez daha analiz ediliyor. Eğer üretim standartlarımıza uymayan bir numune ile karşılaşırsak, alım yaptığımız sütü iade ediyoruz. Sütün hijyen ve kalitesinden yüzde 100 emin olmadan kesinlikle üretime almıyoruz. Önce sütün Ph değerini ölçüyoruz. Süt analiz cihazımızla numunenin proteinini, yağını, laktozunu, yoğunluğunu inceliyoruz. Sütün sağlığından ve kalitesinden emin olduktan sonra sahip olduğumuz son teknolojilerle peynir üretimini gerçekleştiriyoruz. İşlenen bu sütlerden 300’den fazla peynir çeşidi üretiyoruz.”

Süt üreticileri en önemli paydaşımız

Peynir üreticilerinin en önemli paydaşlarının süt üreticileri olduğunu vurgulayan Erol, “Süt çiftliklerinin tecrübesi, bilgi düzeyleri, iş yapış şekilleri sütü etkileyen önemli faktörlerin başında geliyor. Öte yandan hayvan sağlığı ve mutluluğu da olmazsa olmaz unsurlar arasında bulunuyor. Süt veren hayvanın doğru bakımı, bulundukları ortam şartları, stres altında olup olmaması ve sağlık durumları sütü etkiliyor” diye konuştu.

Ülkenin en kaliteli sütünü alıyoruz

Muratbey’in süt aldığı her bir çiftlik ve kooperatifin puanlama sistemi olduğunu açıklayan Erol, “Puanlar düşmeye başladığında iyileştirme yapılması için üreticileri uyarırız. Birlikte sütün değerini artırmak için görüş alışverişinde bulunuruz ve danışmanlık yaparız. Rahatlıkla söyleyebiliriz ki Muratbey olarak ülkemizin en kaliteli sütü ile peynirlerimizi üretiyoruz” dedi.