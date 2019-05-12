İzmir'de organik tarımın öncüsü fuar!

Fuar kapsamında düzenlenen “Organik Tarım Sempozyumu” Türkiye’de ilk kez uluslararası katılımla 15-17 Mayıs tarihlerinde fuarizmir’de gerçekleşecek.



İzmir Büyükşehir Belediyesi ev sahipliğinde, Ekolojik Tarım Organizasyonu Derneği (ETO) işbirliği ile İZFAŞ tarafından 15 - 18 Mayıs tarihleri arasında düzenlenecek 10. Ekoloji İzmir Fuarı, organik sektörünün tüm bileşenlerini bir araya getirecek. Türkiye’de toplam organik üretiminin önemli bir kısmının yapıldığı İzmir, organik tarımın da başkenti olduğuna yönelik önemli bir etkinliğe ev sahipliği yapacak. Türkiye’de 1999’dan bugüne dek ETO öncülüğünde aralıklarla düzenlenen Organik Tarım Sempozyumu uluslararası düzeyde ilk kez fuar kapsamında gerçekleştirilecek. Yerli ve yabancı sektör temsilcileri ile uzmanların bir araya geleceği Sempozyumda, organik bitkisel ve hayvansal üretim, işleme ve ticaretindeki güncel gelişmeler paylaşılacak.



Organik tarım bir yaşam biçimi



Türkiye’de organik tarımın başladığı 1983-84 sezonundan bugüne dek dış taleplerle geliştiğini belirten Ekolojik Tarım Organizasyonu Derneği Yönetim Kurulu Başkanı Prof. Dr. Uygun Aksoy, özellikle son yıllarda iç pazarda da önemli gelişmeler olmasına rağmen organik tarım ve gıda ürünlerinin yüzde 80’inin ihraç edildiğini kaydetti.



Prof. Dr. Aksoy, “Organik tarım, Birleşmiş Milletler’in ortaya koyduğu Sürdürülebilirlik Kalkınma Hedeflerinin hemen hepsine önemli katkı sağlayan tarım-gıda sistemi olmasının yanı sıra bir yaşam biçimidir. 2018 verilerine göre dünyada yüzde 1.4, ülkemizde de yüzde 2 oranında sertifikalı organik üretim yapılıyor. Fakat dünya hızla organikleşiyor ve organik ürün pazarı hazır gıda-içecek pazarına göre çok daha hızlı artış gösteriyor. Özellikle büyük şehirlerde tükettiği ürünün üretim koşullarını sorgulayan büyük bir kesim mevcut” dedi.



Fuar Türkiye’nin öncü rolü oynamasını sağlıyor



Ekoloji İzmir Fuarı’nın, organik tarım alanında çalışan katılımcıları ve etkinlikleri ile ziyaretçiler için önemli bir bilgi havuzu oluşturma yolunda hızlı adımlar attığının altını çizen Prof. Dr. Aksoy, “Fuar, bir yandan iç pazarın ilgi odağı olurken diğer yandan da yabancı katılımcılarla her geçen yıl yeni ağlar örüyor. Edinilen deneyimler Avrupa ve Amerika Birleşik Devletleri’ndeki öneminin yanı sıra, İzmir’in Doğu Avrupa, Ortadoğu ve Orta Asya bölgelerinde Türkiye’nin Ekoloji Fuarı çerçevesinde öncü rolü oynamasını sağlıyor” şeklinde konuştu.



Uluslararası bir arenaya dönüşecek



Yerli ve yabancı sektör temsilcileri ile konunun uzmanlarının bildirileriyle gerçekleşecek 6. Organik Tarım Sempozyumu, gerek organik bitkisel gerekse hayvansal yetiştiricilik ve ticaretindeki güncel gelişmelerin paylaşılacağı uluslararası bir arenaya dönüşecek. Sempozyuma; Uluslararası Organik Tarım Hareketleri Federasyonu (IFOAM), Birleşmiş Milletler Gıda ve Tarım Örgütü (FAO), Avrupa Birliği temsilcileri ile Danimarka, Ukrayna, Tunus, Lübnan, Makedonya, Tacikistan, Lübnan’dan sektör, kurum ve kuruluşların öncü isimleri katılacak. Uzmanlar, dünya pazarını ve geleceğini değerlendirerek Türkiye’deki organik tarımı mercek altına alacak.



Etkinlikler durmayacak



10. Ekoloji İzmir Fuarı’nı tüm paydaşların buluşma noktası olarak değerlendiren Ekolojik Tarım Organizasyonu Derneği’nin fuar süresince organik tarım ve üretimle ilgili etkinlikleri olacak. 16 Mayıs Perşembe günü saat 13.30-15.00 arasında gerçekleştirilecek “Çiftçi Saati” ile üreticiler uzmanlarla bir araya gelirken, yine aynı gün “Gıda Toplulukları Paneli” ile üreticilerin deneyimlerini paylaşacağı platformlar hazırlanacak. 18 Mayıs Cuma günü gerçekleşecek “Ekolojik Yaşam Sohbeti” etkinliğinde ise son dönemde beslenme ve sağlıklı yaşam arasındaki önemli çalışmalarıyla gündemde olan Doktor Yavuz Dizdar, fuar ziyaretçilerine önemli tavsiyelerde bulunacak.

