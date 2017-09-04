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Jeotermal enerji için atağa kalkıyorlar

Kısa adı JESDER olan Jeotermal Enerji Santral Yatırımcıları Derneği yeni yönetimi ile bu konuda adımlar atmak için atağa geçiyor.

Jeotermal enerji için atağa kalkıyorlar

Türkiye’nin zenginliklerinden birini de jeotermal kaynaklar olduğu hep söylenir. Ancak bu konuda bir türlü istenen adımların atılmadığı da bu sözlerin arkasına eklenir. İşte kısa adı JESDER olan Jeotermal Enerji Santral Yatırımcıları Derneği yeni yönetimi ile bu konuda adımlar atmak için atağa geçiyor.
Türkiye’de yenilenebilir enerji kaynaklarının değerlendirilmesi kapsamında, jeotermal enerji üretiminin uluslararası standartlara ulaşmasını hedefleyerek, sektörün öncü ve EPDK (Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu) üretim lisansı sahibi 30 firmayı bir çatı altında toplayarak çalışmalarına başlayan JESDER önümüzdeki Cuma günü yeni gelişmeleri kamuoyu ile paylaşmak için adım atıyor.
Jeotermal Elektrik Santral yatırımı yapan şirketlerin hepsinin dernek üyesi olduğunu vurgulayan Başkan Ufuk Şentürk şu noktalara dikkat çekti:
. Amaç; Jeotermal enerji kaynaklarının aranması ve bu kaynaklardan elektrik üretimi tesislerinin kurulması ve işletilmesi alanlarında çalışan özel sektör kuruluşları arasında iş birliğini tesis etmek bir çatı altında toplamak,
. Hedef, Jeotermal enerji alanı ile ilgili mevzuat üzerinde çalışmalar yapmak, bu konuda kamu kurum ve kuruluşları ile işbirliği yapmak, bu kuruluşlar nezdinde görüş ve öneri bildirmek,
. Sonuç. Türkiye’de jeotermal enerji kaynaklarının toplam enerji üretimindeki payını arttırmak için çalışmalarda bulunmak.
Türkiye’deki Jeotermal Enerji Santral Yatırımlarının Ekonomiye Katkısını Anlatmak İçin yapılacak toplantıda jeotermalin önemi, kullanımı, çevreye etkileri ve JES yatırımlarının ekonomiye katkısı konuları da masaya yatırılacak.
 

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