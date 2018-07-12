Kablo sektöründe dev satın alma

Enerji ve telekomünikasyon kabloları sektöründe 140 yılı aşan birikim ve tecrübesiyle dünya lideri olan Prysmian Group, 2011 yılında Draka ile gerçekleştirdiği birleşmenin ardından 2018 yılında bir büyük satın almaya daha imza attı. Prysmian Group ve General Cable arasında başlayan birleşme süreci sonunda, Prysmian Group, hisse başına nakit 30 dolar ödeyerek General Cable’ı satın aldı ve sektördeki liderliğini pekiştirmiş oldu.



Kıtalararası konum artık daha güçlü

Prysmian Group ve General Cable’ın Yönetim Kurulları tarafından oybirliğiyle onaylanan; borçları ve tüm yükümlülükleri dahil olmak üzere, toplam değeri 3 milyar dolar olan bu işlem, öngörülenden erken bir tarihte tamamlandı. Bu satın alma sonrası Prysmian Group faaliyet gösterdiği 50 ülkede, fabrika sayısını 112’ye, Ar-Ge merkezi sayısını 25’e, çalışan sayısını da 30 bine çıkardı. Prysmian Group'un yaklaşık 8 milyar euro olan cirosunun, satın alma sonrasında toplam 11 milyar euro seviyelerine çıkması bekleniyor.

Birbirlerini hem vizyon hem de kalite ile destekleyen iki dünya devinin bir araya gelmesiyle birlikte Prysmian Group ürün ve hizmetlerini bir üst seviyeye taşıyor. Ürünler, markalar, teknolojiler ve en önemlisi müşteri hizmetleri açısından genişleyerek Kuzey Amerika’daki varlığını güçlendiren Prysmian Group, Avrupa ve Güney Amerika’da da konumunu pekiştirmiş oldu.



“Sektöre inovatif ürünler sunmaya devam edeceğiz”

Dünya kablo sektörünün en önemli iki firmasının birleşmesiyle ilgili olarak Prysmian Group Türkiye’nin CEO’su Erkan Aydoğdu, “Dünya kablo sektöründe ideal bir uyum ortaya çıkaran bu birleşme, sektörün gelecekteki fırsatlarını değerlendirmek ve zorluklarını karşılamak için iyi bir konumda bulunmamızı sağlıyor. Bu imza neticesinde, dünya kablo sektörüne çok daha güçlü bir ürün ve hizmet yelpazesi ile inovatif çözümler sunmaya devam edeceğiz. Sektördeki sağlam duruşumuz ile ilerlediğimiz başarı yolumuzda daha güçlü ve emin adımlar atacağız. Prysmian Group Türkiye olarak, böyle büyük bir grubun parçası olmaktan ve bu süreçler içerisinde yer almaktan dolayı gurur ve onur duyuyoruz.” dedi. Kablo sektörü için büyük bir önem taşıyan imzanın 2018 yılı hedeflerini daha ileriye taşıdığını vurgulayan Aydoğdu, “2018 yılının ilk yarısını böyle önemli bir birleşmeyle bitirdik. Bu imza kapsamında yılın geri kalanı için, şimdiye kadar olduğu gibi, Türkiye’yi Yarınlara Bağlıyoruz misyonumuz doğrultusunda çalışmalarımızı sürdürmeyi ve ülkemizin geleceğine katkı sağlayacak projeler içerisinde yer almayı hedefliyoruz.” dedi.





