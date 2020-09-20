Kadın eli değdi lider markalar arasına girdi

İzmir’de 50 yılı aşkın bir süre sanayicilik yapan Binoğlu ailesinin ikinci kuşak temsilcileri tarafından kurulan Genplastik, pandemi sürecinde yeni yatırımlar yaparak bünyesindeki çalışan sayısını arttırdı. Genplastik’in bulunduğu her sektörde lider markalarla çalıştığını ifade eden Genplastik Yönetim Kurulu Başkanı ve Ege İş Kadınları Derneği (EGİKAD) üyesi Nilüfer Toprak Binoğlu, dünya pazarında rekabetçi bir firma olduklarını söyledi.

Kemalpaşa organize sanayi bölgesinde yer alan üretim tesisinde, ileri teknoloji 16 entegrasyon makinesine entegre, baharat kapak ve değirmenleri ile havlupan askı aparatlarının montajlandığı üretim bantlarıyla hizmet verdiklerini belirten Binoğlu, “Satışlarımızın yüzde altmışı ihracattan oluşturuyor. AB ülkeleri, ABD, Güney Amerika, Rusya, Japonya, Meksika ve Türk Cumhuriyetleri ile iş ilişkilerimiz her geçen gün artarak devam ediyor. Genplastik, bulunduğu her sektörde lider firmalarla çalışıyor. Bağdat Baharat, Filli Boya, Billur Tuz, Mc Cormick, Kalori Isı, Filli Boya ve Polisan gibi büyük markalarla çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Genplastik sektöründe önde gelen firmalardan biridir” diye konuştu.

“Genplastik, dünya pazarın rekabetçi bir firmadır”

Pandemi döneminde piyasa ihtiyaçları doğrultusundan yeni yatırım kararı aldıklarını ifade eden Binoğlu, pandemi sürecinde iş hacmini geliştirerek ülke istihdamına katkı koydukları için mutlu olduğunu ifade etti. Geplastik’in teknolojik gelişmeleri yakından takip ettiğini ve pazarın ihtiyaçlarına cevap verebilecek bir pozisyonda olduklarını vurgulayan Binoğlu, “Pet şişe sektöründe yaptırım yaparak 200 cc ile 5 LT arasında pet şişe üretimi yapacak yeni bir tesisi devreye aldık ve bu süreçte çalışan sayımızı da yüzde yirmi oranında arttırdık. Satışlarımızın tamamı, müşteri talepleri doğrultusunda onlara özel tasarımlardan oluşuyor. Bu süreçte tasarım tamamen uzman personelimiz tarafından fabrikamızda yapılmakta ve müşteri onayından geçen ürünler üretime alınıyor. Pandemi sürecinde önemi ortaya çıkan gıda ambalajı üzerinde uzmanlaşan Genplastik, sektörün gerektirdiği belgelendirme, sertifikasyon ve gıda güvenliği standartları konusunda sürekli gelişime açık ve dünya pazarında rekabetçi bir firmadır” dedi.