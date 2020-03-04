“Kadın gücüyle” gelen sektör liderliği

Özel markalı ürünler sektöründe Türkiye’nin uluslararası arenadaki en büyük temsilcisi olan Sapro, İstanbul Silivri’deki 45 bin metrekarelik üretim tesislerinde, grup şirketleri Tetra, Multipak ve Lotus ile 700 çalışanıyla hizmet veriyor. Kısa süre içinde Bulgaristan’daki üretim tesislerini de devreye alarak yeni bir istihdam alanı daha yaratacak olan firma, kadın istihdamına verdiği önemle dikkat çekiyor.

Beyaz yakalılarda kadınlar erkeklerden fazla

Avrupa’nın en büyük özel markalı ürün tedarikçisi konumundaki Sapro, yüzde 45 kadın istihdamıyla rakiplerinden ayrılıyor. Beyaz yakalı ofis çalışanlarında ise yüzde 55’lik oranla kadın çalışan sayısı erkek çalışanlardan daha fazla. 60 ülkeye ihracat yapan ve iş yaptığı pazarlarda kalıcı olabilmek adına “kalite ve hijyen”, “isteklere en geç bir gün içinde cevap verme” ve “müşteri memnuniyeti” konularına özel önem veren marka, alanındaki liderliğini kadın çalışanlarından aldığı güçle sürdürüyor.

En zorlu işlerin altından kalkan kadınlar!

İnsan kaynakları politikasında demokratik bir yaklaşım uygulayan, üretim tesislerindeki zorlu işlerde bile kadın-erkek ayrımı yapmadan işe alımlarını sürdüren Sapro’da pek çok sektörde halen “erkek işi” olarak görülen pozisyonlarda da kadınlar çalışıyor. Sapro üretim tesislerinde görev yapan bazı kadın çalışanlardan örnekler veren Sapro İnsan Kaynakları Direktörü ve İcra Kurulu Üyesi Nilgün Zincirkıran, “Üretim tesislerimizde bugün toplam 6 kadın Makine Operatörü, 2 de Makine Operatör Yardımcısı var ki, onları da şu an operatör olarak yetiştiriyoruz. Altı makine operatörünün ikisi ambalaj üretimi yapan grup şirketlerimizden Tetra’da, diğerleri ise Sapro’da görev yapıyor” dedi.

Zincirkıran sözlerine şöyle devam etti: “Yine şirketimiz bünyesinde üretim-paketleme personeli olarak göreve başlamış, şu an Hat Lideri olarak çalışan 1 kadın çalışanımız var; aynı zamanda ekip yönetiyor. 1 satınalma personelimiz, 2 de Vardiya Asistanımız bulunuyor. Çok farklı pozisyonlarda kadın çalışan istihdam ediyoruz.” Zincirkıran, AB standartlarında üretim yapan bir şirketler grubu olarak, nitelikli eleman istihdamından eleman yetiştirmeye kadar kapsamlı bir insan kaynakları stratejisi uyguladıklarını belirtti.

Eğitim politikasıyla sektöre eleman yetiştiriyor

“Şirketimizde tüm kademelerde başlangıç seviyesinde göreve başlayıp, şu an yönetici kademesinde olan ve halen de yetiştirdiğimiz ve kariyer planlaması yaptığımız onlarca kadın çalışanımız var” diyen Zincirkıran, uyguladıkları eğitim sistemi ve çalışan profiline ilişkin ise şunları söyledi: “İnsan kaynakları konusunda oldukça eşitlikçi davranan bir firmayız. Her çalışanımıza eşit yakınlıkta durarak kendilerini geliştirmeleri için yardımcı oluyoruz. Örneğin bünyemizde vasıfsız üretim elemanı olarak işe başlayan ve eğitimler sonucu kendini geliştirerek operatör olan ya da farklı birimlerde çalışan birçok kadın çalışanımız var. Gerek kurum içi gerekse dış kaynaklı eğitimlerle kendilerini sürekli destekliyoruz.”

2020 yılı içerisinde Bulgaristan’daki yeni ıslak mendil üretim tesisini hayata geçirecek olan firma burası için teknik ve üretim personeli pozisyonlarında başlangıç aşaması için yaklaşık 20 kişilik istihdam planlıyor. Grup, 2020 yılı boyunca toplamda 50 kişiyi istihdam etmeyi hedefliyor.



