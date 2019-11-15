Kadın iş gücünün olduğu alanlarda şirketler finansal olarak daha güçlü

Kadın iş gücünün olduğu alanlarda şirketlerin finansal olarak daha güçlü olduğunun söyleyen Aytaman, “Kadın yöneticilere gerçekten çok ihtiyacımız var.” dedi. Kadının korumacı bir yapısının olduğunun altını çizen Akalın ise kadınların istihdam ve girişimcilikte daha çok yer almasını hedeflediklerinin altını çizdi.

İstanbul Fuar Merkezi’nde 24-26 Ekim tarihleri arasında Artkim Fuarcılık tarafından “Life Sciences Ingredients” konsepti ile gerçekleştirilen ve eş zamanlı olarak düzenlenen “Uluslararası Gıda, Beslenme Bileşenleri, Hammaddeleri ve Teknolojileri Fuarı-Food & Nutritional Ingredients”, “Uluslararası İlaç Bileşenleri, Hammaddeleri ve Teknolojileri Fuarı-Pharmaist” ve “4. Uluslararası Kozmetik, Kişisel Bakım, Deterjan ve Ev Bakımı Bileşenleri, Hammaddeleri ve Teknolojileri Fuarı-Cosmetics & Home Care Ingredients fuarlar kapsamında gerçekleştirilen Women in Life etkinliği ile sektörün başarılı kadın yöneticileri biraraya geldi. Sabah kahvaltısı eşliğinde düzenlenen toplantıda AR-GE , satış ve pazarlamadan sorumlu Aromsa Genel Müdür Yardımcısı Melis Yasa Aytaman ile Moleküler Biyolog Sentromer DNA Teknolojileri şirketinin kurucusu ve Genel Müdürü ve KAGİDER üyesi Pınar Akalın iş dünyasındaki başarılarını ve girişimcilik hikayelerini anlattı. Aytaman ve Akalın iki güçlü baba figürü karşısında, erkek egemen iş dünyasında varoluş hikayelerini konuklarla paylaştılar.

Yurt dışındaki eğitim ve iş hayatım ülkem ve Aromsa için bir yatırımdı

Özellikle aldığı ortaokul ve lise eğitiminin kendisine öz disiplin kazandırdığını söyleyen Melis Yasa Aytaman, “Aromsa’nın 2. kuşak temsilcisiyim. İngiltere’den Paris’e. Amerika’ya bir eğitim yolculuğum oldu. İş hayatına Nestle’de başladım. Zürih ve Almanya lokasyonlarında çalıştım. Ancak sonra bir dönüm noktası ile karşı karşıya kaldım. Ülkesine ve kültürüne bağlı bir insanım. Bu nedenle ülkeme geri döndüm. Yurt dışında aldığım eğitim ve çalışma hayatım ülkem ve Aromsa için bir yatırımdı.” diye konuştu.

Kadın detaylı bir bakış açısına sahip

Aromsa’nın satış bölümünde yüzde 80, AR-GE bölümünde ise yüzde 70 kadın çalışan olduğunu belirten Aytaman bu rakamın Türkiye’de ki kadın istihdam sayının 5 katı olduğunun altını çizdi. Kadının olaylara bütünsel baktığını ve detaylı bir bakış açısına sahip oduğunun vurgulayan Aytaman, “Kadınların işi hiç kolay değil. İşteki sorumluluklarının yanında ev düzeni ve aile hayatı sorumlulukları da bulunuyor. Bu anlamda aile fertlerinin desteği önemli.” dedi.

Kadın iş gücünün olduğu alanlarda şirketlerin finansal olarak daha güçlü olduğunun söyleyen Aytaman, “Kadın yöneticilere gerçekten çok ihtiyacımız var. Empati kurarak anlayışlı bir yönetici olmak için elimden geleni yapıyorum. Diğer şirketlerinden anlayışlı yöneticilere, eşlerinden ailelerinden destek almaları gerçekten önemli. Herkesin desteği ile kadınların iş gücünü artıracağını ve daha da iyi hale getireceğine inanıyorum.” açıklamasını yaptı.

Türkiye’de ithalatı düşürdük

İngilizce, Fransızca, Almanca gibi 3 dil bilmesine rağmen lise diplomasını geç alan, sonrasında tıp okuyarak ilginç bir eğitim hayatı yaşayan bugün ise girişimcilik ruhu ile Türkiye’nin sentetik DNA üzerine çalışmalar yapan tek şirketine sahip olan Moleküler Biyolog Sentromer DNA Teknolojileri şirketinin kurucusu ve Genel Müdürü ve KAGİDER üyesi Pınar Akalın, “Yıllarca yabancı firmaların ne yazık ki Türk şirketlerini domine ettiklerini gördük. Bir kadın ve bir Türk olarak hepimizinTürkiye Cumhuriyeti’ne bir borcu olduğunu düşünüyorum. Ben bu işi yapmadan önce yurt dışından ithal ediliyordu. Türkiye’de bunu yaparak ithalatı düşürdük.” dedi.

Kadın olarak cesaretleneceğiz ve bilgileneceğiz

Sektörde 10. yıllarını dolduklarını ifade eden Akalın, Çalışanlarımızın yüzde 90’ı kadın. Yani 40 kadınımızı istihdam etmişiz. Türkiye’de ise kadın istihdamı yüzde 29,8. Bu rakamları yükseltmek lazım. Bunun için kadın olarak cesaretleneceğiz ve bilgileneceğiz. Kadınlar işini doğru yapar ve arkadan iş çevirmez, herkesi korur. Kadınların iş dünyasında yer alması çok önemli. KAGİDER olarak hedefimiz istihdam ve girişimcilikte daha çok yer alması.” şeklinde konuştu. Akalın ayrıca Türkiye’nin zor bir ülke olduğunu ama kimsenin hiçbir yere gitmemesinin, hep birlikte daha güçlü olunacağının da altını çizdi.