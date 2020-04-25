Kadın liderleri bir araya getirdi

DFDS Akdeniz İş Birimi, tüm dünyada olduğu gibi ülkemizde de etkili olan yeni tip koronavirüs (COVID-19) salgınının önemli ölçüde etkilediği lojistik sektörünün kadın liderlerini dijital DFDS Akademi Platformu üzerinden bir araya getirdi.

Ekol Lojistik Ülke Genel Müdürü Arzu Akyol Ekiz, UTİKAD (Uluslararası Taşımacılık ve Lojistik Hizmet Üretenleri Derneği) Yönetim Kurulu üyesi Berna Akyıldız ve Tur Transit Lojistik İcra Kurulu Başkanı Şebnem Atabek Zeybek, lojistik sektöründe yeni normal tanımını DFDS Akdeniz İş Birimi Kurumsal İletişim Müdürü Özlem Dalga’nın moderatörlüğünde tartıştı. Konuşmacılar salgın sürecinin lojistik sektörünü nasıl etkilediğini, öngördükleri fırsatları ve sektördeki değişim üzerine konuştular. Panelde bu süreci en iyi atlatan şirketlerin dijital dönüşüm süreçlerini önceden tamamlayan şirketler olduğuna dikkat çekildi.

Değerlendirmelerde teknolojiye yatırımın artacağı, ülkemizin genç nüfusunun dijital dönüşümle daha aktif hale geleceği, ülkemizin kilit noktadaki jeopolitik değeriyle yeni fırsatlar yakalayacağı da konuşuldu. Bu süreçte Çin’in hedef pazarlarına yeniden hitap edebilmesinin zaman alacağının ve proaktif davranan, üreten bir ülke olarak ülkemizin özellikle Afrika pazarında yeni fırsatlar yakalayacağının altı çizildi. Konuşmacılar ülkemizde bunun yanı sıra otomotiv ve tekstil sektörlerinde hareketlenme beklediklerini, global ticaretle beraber yerel ticaretin ve intermodal tedarik zincirinin önem kazanacağını belirttiler. Katılımcılar ayrıca korona günlerinde minimum insan teması ile ticaretin öne çıkmasıyla beraber yerel ticaret ve intermodal tedarik zincirinin değerinin artacağını eklediler.

UTİKAD Yönetim Kurulu üyesi Berna Akyıldız, panelde şunlara dikkat çekti: “Bu süreçte teknolojik alt yapının önemini daha net gördük. Sektörde daralma olduğu halde dijitalleşme alt yapısını tamamlamış şirketler öne geçti. Elbette verimlilik düşüşü oldu ancak beraber çalışma yöntemlerine hız verdik. Gerekli tedbir ve önlemleri de alarak kesintisiz hizmet yolları bulduk. “

“Küresel rekabetin şekil değiştirecek, rekabet geri plana atılacak”

Ekol Lojistik Ülke Genel Müdürü Arzu Akyol Ekiz de konuyla ilgili olarak tedarik zincirine dair değerlendirmelerde bulundu: “Salgınla birlikte tedarik zincirinin kolayca kırılabildiğini gördük. Şirketler şimdiye kadar sadece iklim değişikliği ve çevre konuları ile özleştirdikleri sürdürülebilirlik kavramının tedarik zincirlerinin sürekliliği için de ele alınması gerektiğini fark ettiler. Dijital çözümleri hızlandırmak sektördeki herkes için önem kazandı.”

Değerlendirmesinde satın alma alışkanlıklarının, üretim ve tüketim eğilimlerinin değişmeye başladığına değinen Tur Transit Lojistik İcra Kurulu Başkanı Şebnem Atabek Zeybek de şunları söyledi: “Bu süreçle birlikte küresel rekabetin şekil değiştireceğini, rekabetin geri plana atılacağını düşünüyorum. Tedarik zinciri için verimliliğin nasıl artırılabileceğine dair yeni ortak çözümler bulunacak. Teknoloji yatırımları artarak sürdürebilirlik projelerine hız verilecek.”