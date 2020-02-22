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Kadınları ve gençleri arıcılık mesleğine kazandırıyorlar

Balparmak’ın arıcılık mesleğinin sürdürülebilirliğine katkı sağlamak, kadınları ve gençleri sektöre kazandırmak amacıyla Avrupa İmar ve Kalkınma Bankası’nın katkılarıyla (EBRD) hayata geçirdiği Balparmak Arıcılık Akademisi, 20 Şubat’ta İstanbul’da düzenlenen Kadın Liderlik Platformu Zirvesi’nde “Kalkınma Yatırımları Ekosistemi” başlıklı panelde Balparmak Ar-Ge ve Kalite Direktörü Dr. Emel Damarlı tarafından tanıtıldı.

Kadınları ve gençleri arıcılık mesleğine kazandırıyorlar
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KAGİDER, TurkishWIN, UPS ve Avrupa İmar ve Kalkınma Bankası (EBRD) iş birliğiyle gerçekleştirilen Kadın Liderlik Platformu Zirvesi, 20 Şubat tarihinde “Kapsayıcılık: Egosistemden Ekosisteme” temasıyla İstanbul’da düzenlendi. Zirve kapsamında gerçekleştirilen “Kalkınma Yatırımları Ekosistemi” başlıklı panelde, Balparmak da Avrupa İmar ve Kalkınma Bankası’nın (EBRD )katkılarıyla hayata geçirdiği Balparmak Arıcılık Akademisi’ni tanıttı. Panelde projenin sunumunu Balparmak Ar-Ge ve Kalite Direktörü Dr. Emel Damarlı yaptı.

Uzman akademisyenler eşliğinde eğitim

Balparmak’ın arıcılık mesleğinin sürdürülebilirliğine katkı sağlamak, arısütü, polen, propolis gibi katma değerli arı ürünleri üretiminin artırılmasına destek olmak, kadınları ve gençleri sektöre kazandırmak amacıyla kurduğu Balparmak Arıcılık Akademisi eğitimlerine Mayıs 2018’de Muğla’nın Ula ilçesindeki yerleşkesinde başladı. Koloni yönetimi, arı hastalıkları, arı ürünleri üretimi, arıcılık ekipmanları gibi birçok farklı konuda uzman akademisyenler tarafından eğitimlerin verildiği Akademi’nin hedef kitlesinde, okuma yazma bilen 18-45 yaş arası kadın ve gençler yer alıyor. Sınıf eğitimleriyle eş zamanlı olarak gezici eğitim aracıyla köy ziyaretleri de yapan Balparmak Arıcılık Akademisi, bu eğitimlerle bal ve katma değerli arı ürünlerinin üretimini uygulamalı olarak gösteriyor, mevcut arıcıların da bilgilerini güncellemeyi amaçlıyor. Balparmak Arıcılık Akademisi web sitesi üzerinden verilen uzaktan eğitimlerle ise isteyen herkese arıcılık konusundaki temel bilgilere ulaşma imkânı sunuluyor.

Hedef, mesleğe 100 yeni arıcı kazandırmak

Eğitim programını başarı ile tamamlayan tüm arıcı adaylarına Bal-Der (Arı Ürünleri ile Sağlıklı Yaşam Platformu) tarafından katılım sertifikası veriliyor. Ayrıca Muğla’nın Ula ilçesinde yer alan eğitim merkezinde gerçekleştirilen sabit ve uygulamalı eğitim programını başarıyla tamamlayan adaylara, mesleğe ilk adımı atmaları için eğitim sonunda arılı iki adet kovan hediye ediliyor. Balparmak, Nisan ayı sonunda sektöre 100 yeni kadın ve genç arıcı kazandırmayı hedefliyor.

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Anahtar Kelimeler:
Kadın LiderlikEbrdArıcılıkBalparmak
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