Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş
Öne Çıkanlar moda ekonomi mersin Trabzon EWE
Fındıkta kahverengi tehdit!
Fındıkta kahverengi tehdit!
Sanayiye “askeri“ görev
Sanayiye “askeri“ görev
Bir market daha açtı
Bir market daha açtı
Talep arttı
Talep arttı
İyi Geceler Ekonomi
İyi Geceler Ekonomi

Kadınların yüzde 40'ı tekstil ve hazır giyimde

Moda ve Hazır Giyim Federasyonu (MHGF) ve İstanbul Kültür Üniversitesi (İKÜ) tarafından düzenlenen "İstanbul Uluslararası Tekstil ve Hazır Giyim Zirvesi"nde konuşan Orhan Turan, tekstil ve hazır giyim sektörünün yüzde 40'a yaklaşan kadın istihdamı ile dikkat çektiğini belirtti.

Kadınların yüzde 40'ı tekstil ve hazır giyimde
banner17

Moda ve Hazır Giyim Federasyonu (MHGF) tarafından düzenlenen İstanbul Uluslararası Tekstil ve Hazır Giyim Zirvesi İstanbul Kültür Üniversitesi’nde (İKÜ) gerçekleştirildi.

Türk Girişim ve İş Dünyası Konfederasyonu (TÜRKONFED) Yönetim Kurulu Başkanı Orhan Turan, tekstil ve hazır giyim sektörünün yüzde 40'a yaklaşan kadın istihdamı ile dikkati çektiğini ve 2018 yılında ülke istihdamına katkı sağlayan ikinci büyük sektör olduğunu söyledi.

Türkiye ekonomisinin nefes almasını sağlayan ihracat yetkinliğinin değişim ve dönüşüme göre yeniden kurgulanması gerektiğini belirten Orhan Turan, e-ihracatın, toplam ihracat içerisindeki payının binde 3 olduğunu ve bu payın artırılması için çaba sarf edilmesi gerektiğini ifade etti.

İlgili Galeriler
22. Dünya Petrol Kongresi 22. Dünya Petrol Kongresi
Küresel Isınma Kurultayı Küresel Isınma Kurultayı
Yaşama Çıkarılan Çağrı Yaşama Çıkarılan Çağrı
İbiza'ya Gitmek İçin 10 Sebep İbiza'ya Gitmek İçin 10 Sebep
Anahtar Kelimeler:
TÜRKONFEDİstanbul Uluslararası Tekstil Ve Hazır Giyim ZirvesiOrhan TuranMHGFİKÜ
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.

banner5