Kadınların yüzde 40'ı tekstil ve hazır giyimde

Moda ve Hazır Giyim Federasyonu (MHGF) tarafından düzenlenen İstanbul Uluslararası Tekstil ve Hazır Giyim Zirvesi İstanbul Kültür Üniversitesi’nde (İKÜ) gerçekleştirildi.



Türk Girişim ve İş Dünyası Konfederasyonu (TÜRKONFED) Yönetim Kurulu Başkanı Orhan Turan, tekstil ve hazır giyim sektörünün yüzde 40'a yaklaşan kadın istihdamı ile dikkati çektiğini ve 2018 yılında ülke istihdamına katkı sağlayan ikinci büyük sektör olduğunu söyledi.



Türkiye ekonomisinin nefes almasını sağlayan ihracat yetkinliğinin değişim ve dönüşüme göre yeniden kurgulanması gerektiğini belirten Orhan Turan, e-ihracatın, toplam ihracat içerisindeki payının binde 3 olduğunu ve bu payın artırılması için çaba sarf edilmesi gerektiğini ifade etti.

