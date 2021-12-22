Kadri Samsunlu, havacılık sektöründeki gelişmeleri değerlendirdi

İGA İstanbul Havalimanı İcra Kurulu Başkanı ve CEO’su Kadri Samsunlu, geçtiğimiz hafta Cumartesi günü CNN International kanalında yayınlanan, İstanbul Havalimanı’nın ev sahipliği yaptığı “Market Place | Middle East” programında Jomanah Karadsheh Scott’un sorularını yanıtladı. Samsunlu röportajda, pandemi sürecinde havacılık sektöründeki son gelişmeleri değerlendirdi.

Samsunlu, “2019 seviyelerinin yüzde 70'inde olmamız beni mutlu ediyor çünkü biliyorum ki önce 2019 seviyelerini yakalamamız daha sonra da hızlanma ve büyümeye devam etmemiz an meselesi.” ifadelerini kullandı. “Bastırılmış talep geri geldi. Seyahate yoğun ilgi var. Havalimanında alışveriş yapma isteği çok güçlü, bunu perakende gelirlerinde görüyoruz.” açıklaması yaptı.

Türkiye'nin hızla yabancı turistlere yeniden açılması ve havalimanının Türk Hava Yolları ile yakın iş birliği yapmasının önemini vurgulayan Samsunlu, Covid-19 pandemi sürecindeki asıl kahramanın kargo sektörü olduğunu belirtti. İstanbul Havalimanı’nın bölge için bir küresel aktarma merkezi haline getirmeyi hedeflediklerini de dile getirdi.

İGA İstanbul Havalimanı İcra Kurulu Başkanı ve CEO’su Samsunlu’ya göre; kısa vadeli toparlanmanın anahtarı uluslararası iş birliğini artırmak. Samsunlu, “Her ülke hala kendi şartlarını uyguluyor bu da seyahat etmeyi zorlaştırıyor. Eğer seyahat planlamanız ile ilgili kesin olmayan bir şey varsa o zaman ülkenizde kalmayı ve orada seyahat etmeyi tercih edebilirsiniz.” diye konuştu.

Samsunlu, Covid-19 salgınının Omicron varyantı ile ilgili son durumu da değerlendirdi. Yeni Koronavirüs varyantlarının yol açtığı endişelerin seyahati sekteye uğratmaması gerektiğini ifade etti. “Eğer her yeni bir varyant çıktığında paniklersek bu sürecin sonunu göremeyiz. Benim önerim, elimizde aşı gibi bir çözüm var, bunu teşvik etmeliyiz. Bundan sonra, 2020'ye geri dönmemeliyiz.” dedi.

CNN International kanalında, programın tekrarı Türkiye saati ile 22 Aralık Çarşamba 19:45'te, 25 Aralık Cumartesi 20:45'te ve son olarak 29 Aralık Çarşamba ise 23:30'da yayınlanacaktır.