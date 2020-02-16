Kahve bitti, çay verelim

2008’de THY’nin alt markası olarak kurulan AnadoluJet, ekonomik fiyatlarla sadece iç hatlarda uçuş yaparak adını duyurdu. THY yolcularına sunulan bazı ilave servislerin sadeleştirilmesiyle elde edilen maliyet avantajını bilet fiyatlarına yansıtma iddiasıyla yola çıkan firma geçtiğimiz aylarda 2020’nin yazından itibaren Sabiha Gökçen Havalimanı’ndan yurtdışı uçuşlara da başlayacağını duyurdu.

Ekonomik fiyatlarla yolcu taşıyan havayolu şirketlerinin ikramları azaltması ya da ücretli hale getirmesi ortak özellikleri olarak karşımıza çıkıyor. Bunu son zamanlarda AnadoluJet’te de görmeye başladık. Geçtiğimiz günlerde AnadoluJet ile yaptığımız Kıbrıs seyahati sırasında ikram bölümünün iyice azaldığını gördük. Yolcuların kahve istekleri geri çevrildi ve kahve ikramı yapılamadı. Hostesler iki ay önce kahve stoklarının bittiğini, yakında çay stoklarının da biteceğini söylediler.

Hali hazırda AnadoluJet’te yolculara içecek olarak su ve çay servisi yapılıyor. Bunun yanında yiyecek olarak en küçüğünden bir poğaça veya meyveli kek veriliyor. Önümüzdeki günlerde AnadoluJet’te çay, poğaça veya meyveli kek servisi de kaldırılırsa şaşırmayın…PARA DERGİSİ