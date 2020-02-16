Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş
Öne Çıkanlar Atatürk Havalimanı Gürcan Sercan Analizi Harbiyeli Ramazan  Bayramı Türkiye Üstün Zekalı ve Dahi Çocuklar Eğitim Vakfı
Ülker'in yeni tercihi
Ülker'in yeni tercihi
Gastronomi atağı
Gastronomi atağı
Stresi azaltıyorlar
Stresi azaltıyorlar
ÜNLÜ'ye yeni atama
ÜNLÜ'ye yeni atama
Renklerle dans
Renklerle dans

Kahve bitti, çay verelim

AnadoluJet’te yolculara içecek olarak su ve çay servisi yapılıyor. Bunun yanında yiyecek olarak en küçüğünden bir poğaça veya meyveli kek veriliyor. Önümüzdeki günlerde AnadoluJet’te çay, poğaça veya meyveli kek servisi de kaldırılırsa şaşırmayın

Kahve bitti, çay verelim
banner17

2008’de THY’nin alt markası olarak kurulan AnadoluJet, ekonomik fiyatlarla sadece iç hatlarda uçuş yaparak adını duyurdu. THY yolcularına sunulan bazı ilave servislerin sadeleştirilmesiyle elde edilen maliyet avantajını bilet fiyatlarına yansıtma iddiasıyla yola çıkan firma geçtiğimiz aylarda 2020’nin yazından itibaren Sabiha Gökçen Havalimanı’ndan yurtdışı uçuşlara da başlayacağını duyurdu.

Ekonomik fiyatlarla yolcu taşıyan havayolu şirketlerinin ikramları azaltması ya da ücretli hale getirmesi ortak özellikleri olarak karşımıza çıkıyor. Bunu son zamanlarda AnadoluJet’te de görmeye başladık. Geçtiğimiz günlerde AnadoluJet ile yaptığımız Kıbrıs seyahati sırasında ikram bölümünün iyice azaldığını gördük. Yolcuların kahve istekleri geri çevrildi ve kahve ikramı yapılamadı. Hostesler iki ay önce kahve stoklarının bittiğini, yakında çay stoklarının da biteceğini söylediler.

Hali hazırda AnadoluJet’te yolculara içecek olarak su ve çay servisi yapılıyor. Bunun yanında yiyecek olarak en küçüğünden bir poğaça veya meyveli kek veriliyor. Önümüzdeki günlerde AnadoluJet’te çay, poğaça veya meyveli kek servisi de kaldırılırsa şaşırmayın…PARA DERGİSİ

İlgili Galeriler
22. Dünya Petrol Kongresi 22. Dünya Petrol Kongresi
Küresel Isınma Kurultayı Küresel Isınma Kurultayı
Yaşama Çıkarılan Çağrı Yaşama Çıkarılan Çağrı
İbiza'ya Gitmek İçin 10 Sebep İbiza'ya Gitmek İçin 10 Sebep
Anahtar Kelimeler:
AnadolujetKahve Bittiçay VerelimAnadolu Jet Ikramı
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.

banner5

bursa escort antalya escort bodrum escort gebze escort alanya escort mersin escort samsun escort kayseri escort konya escort gaziantep escort adana escort izmir escort eskisehir escort izmit escort kocaeli escort kusadasi escort