Kahvede 5. dalgayı başlattı!

Yeni nesil kahveciler artık sadece kahve içmek için gidilen mekanlar olmanın çok ötesine geçerken kahveye dair tüm ekipman ve gereçleri tüketiciye sunuyor. Böylece kahve tutkunları mağazalarda içtiği kaliteli ve nitelikli kahveleri evde de yapabilme fırsatı buluyor. Türkiye’de 5. nesil kahvecilik akımının ilk temsilcisi olan Kaave Roastery mağazaları kahve tutkunları için kahveye dair tüm ihtiyaçları bir arada sunuyor. Çekirdek kahveden öğütülmüş kahveye, kahve makinelerinden muglara kadar kahveseverler için her şey Kaave Roastery mağazalarında yer alıyor.

5. nesil kahvecilik akımının öne çıkan özellikleri olan kalite, nitelik ve teknoloji konularının üzerinde titizlikle duran Kaave Roastery, inovatif teknolojiler konusunda aynı holding bünyesinde yer aldığı Fakir Hausgeräte ile iş birliği yapıyor. Mağazalarında Fakir Hausgeräte’nin üstün teknolojili filtre kahve ve espresso makinelerini satışa sunuyor. Ayrıca kahve öğütme cihazları, süt köpürtücü ve ısıtıcı da mağazalarda bulabileceğiniz önemli ekipmanlar arasında yer alıyor.

Kahveseverlerin vazgeçilmezleri arasında yer alan yerli ve ithal muglar da Kaave Roasteryler’de satışa sunuluyor. Türkiye’de mağaza satışı sadece Kaave Roastery’lerde olan Asobu markası ile Kaave markalı muglar birbirinden şık tasarımı ve işlevselliği ile öne çıkıyor. Yine Asobu’nun evde Cold Brew yapma makinesi Kaave Roastery’lerde yer alan dikkat çekici ürünler arasında.

Dünyanın en kaliteli kahve çekirdeklerini alıp Antalya’da bulunan kendi tesislerinde işleyen Kaave Roastery, nitelikli kahvelerini ister çekirdek ister öğütülmüş olarak paketler halinde hem mağazalarından hem de online kanallardan satışa sunuyor. Marka, HORECA sektöründe yaptığı iş birliklerinde gerek kahve gerekse makine tedariği konusunda da çözümler sunuyor.