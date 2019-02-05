KalDer Yönetim Kurulu Başkanlığına Görgün Özdemir seçildi

KalDer’in Yeni Yönetim Kurulu; Kamu, Özel Sektör, Akademi Dünyası, KOBİ ile Sivil Toplum Kuruluşları’nın kaliteye gönül vermiş ve deneyimli temsilcilerinden oluşuyor.

KalDer 2019 YILI YÖNETİM KURULU ÜYE LİSTESİ



ASİL ÜYELER



GÖRGÜN ÖZDEMİR

YÖNETİM KURULU BAŞKANI

OTOKOÇ OTOMOTİV GENEL MÜDÜRÜ



YILMAZ BAYRAKTAR

YÖNETİM KURULU BAŞKAN YARDIMCISI

YÖNETİM DANIŞMANI



SÜREYYA OLAM

YÖNETİM KURULU BAŞKAN YARDIMCISI

BSH TÜRKİYE / PİŞİRİCİ ÜRÜN GRUBU BAŞKAN YARDIMCISI



BARIŞ ARAT

YÖNETİM KURULU SAYMAN ÜYE

BARAT ENDÜSTRİYEL PLASTİK MÜHENDİSLİĞİ LTD. ŞTİ. GENEL MÜDÜRÜ



ANIL YILMAZ

MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI - YENİLİK VE EĞİTİM TEKNOLOJİLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ / GENEL

MÜDÜR



A. BURAK ERDİNÇ

TŞOF ÇOCUK HEKİMİ



ERDAL ELBAY

AKYAPAK A.Ş. GENEL MÜDÜRÜ / KalDer BURSA YÖNETİM KURULU BAŞKANI



MUHSİN ÇÖMDEN

DR. OETKER GIDA SAN. VE TİC. A.Ş. GENEL MÜDÜRÜ



NAZMİ KARYAĞDI

YENİ EKONOMİ DANIŞMANLIK A.Ş. KURUCU ORTAĞI / YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİR / KalDer

ANKARA YÖNETİM KURULU BAŞKANI



SAMİ ARICAN

KALE OTO RADYOTÖR KALİTE MÜDÜRÜ



DR. ÖĞR. ÜYESİ TUBA CANVAR KAHVECİ

SAKARYA ÜNİVERSİTESİ KALİTE GELİŞTİRME KOORDİNATÖRÜ



YEDEK ÜYELER



AYDIN KUZALTI

TEKA GENEL MÜDÜRÜ



ENDER HORATA

TARSUS BELEDİYESİ KALİTE MÜDÜRÜ



BÜLENT ÖZDOĞAN

DİŞ HEKİMİ / KalDer ESKİŞEHİR YÖNETİM KURULU BAŞKANI



AYNUR ÇİFTÇİ

MATRİS AMBALAJ SÜREÇ YÖNETİMİ A.Ş. KURUMSAL KAYNAK GELİŞTİRME DİREKTÖRÜ

FİNANS / İK / IT



AYLİN TÜLAY ÖZDEN

DORUK OTOMASYON VE YAZILIM SAN. TİC. A.Ş. ULUSLARARASI GENİŞLEMEDEN SORUMLU

YÖNETİM KURULU ÜYESİ



MEHMET EMİN DİREKÇİ

MENDİREK GENEL MÜDÜRÜ



ALİ ERMAN AYTAÇ

LİMAK ULUDAĞ ELEKTRİK A.Ş. GENEL MÜDÜRÜ





CEM HAYDAR BEKTAŞ

SERVODATA BİLİŞİM A.Ş. KURUCU/GENEL MÜDÜR



M. FAHİR ALTAN

SDT UZAY & SAVUNMA TEKNOLOJİLERİ YÖNETİM KURULU BAŞKAN YARDIMCISI



MEHMET SADIK ESER

TÜPRAŞ KALİTE SİSTEMLERİ MÜDÜRÜ



ALPÖGE BAŞAR ÇAMLIBEL

OPSAN A.Ş. TOPLAM KALİTE DİREKTÖRÜ



DENETLEME KURULU



ASİL ÜYELER

MEHMET SELAM

DENETİM KURULU BAŞKANI

TREDİN OTO DONANIM GENEL MÜDÜRÜ



HAKAN YAŞDAL

TÜRK TELEKOM GENEL MÜDÜRLÜĞÜ İNSAN KAYNAKLARI İÇ İLETİŞİM MÜDÜRÜ



KÂZIM SAVER

SERBEST REHBER / EĞİTMEN / DANIŞMAN

Gerçekleştirilen Olağanüstü Genel Kurul Toplantısı ile Görgün Özdemir KalDer Yeni Yönetim Kurulu Başkanı olurken, Yılmaz Bayraktar ve Süreyya Olam Başkan Yardımcısı, Barış Arat ise Sayman olarak belirlendi. Yönetim Kurulu Üyelikleri ise; Ali Erman Aytaç, Alpöge Başar Çamlıbel, Anıl Yılmaz, Aydın Kuzualtı, Aylin Tülay Özden, Aynur Çiftçi, A. Burak Erdinç, Barış Arat, Bülent Özdoğan, Cem Haydar Bektaş, Ender Horata, Erdal Elbay, M. Fahir Altan, Mehmet Emin Direkçi, Mehmet Sadık Eser, Muhsin Çömden, Nazmi Karyağdı, Sami Arıcan, Tuba Canvar Kahveci’den oluştu.Daha önce iki dönem KalDer Yönetim Kurulu’nda görev almış ve kalite ödül sürecinde bu modeli uygulamış ödüllü bir kuruluşun yöneticisi olan Yeni Başkan Görgün Özdemir, üstlendiği bu yeni ve onurlu görevden ötürü çok mutlu olduğunu belirtti ve sözlerini şöyle sürdürdü; “KalDer, “Mükemmellik kültürünü yaşam biçimine dönüştürerek, ülkemizin rekabet gücünün ve refah düzeyinin yükseltilmesine katkıda bulunmak” misyonuyla Mükemmellik ve Kalite yolculuğunu tüm paydaşların katkıları ile sürdürmeye devam edecektir. Türkiye Kalite Derneği KalDer’in ülkenin kalkınma sürecinde çok önemli bir işlevi var ve bu işlevi Özel Sektör, Kamu ve Sivil Toplum Kuruluşu ayırt etmeksizin çeyrek asrı aşkın süredir sürdürüyor.”“Yeni Yönetim Kurulu olarak Türkiye’nin Kalder’i sloganıyla yola çıktık. KalDer, çağdaş ve rekabetçi bir yönetim modelini topluma sunan “profesyonel gönüllü” bir sivil toplum kuruluşudur. Türkiye’nin dört bir yanındaki şube ve temsilciliklerimiz ile “Mükemmellik Kültürü”nün ülkemizin her noktasındaki kurum ve kişilere, sürdürülebilir şekilde yayılımını sağlamayı hedefliyoruz.”Özdemir, KalDer’in başarılı kuruluş ve rol modeller yaratarak, yalnız Türkiye’de değil, Avrupa’da da ödüller kazanan işletmeler zinciri oluşturduğunu söylerken, bu yapıyı bugüne kadar özveri ile yürüten bundan önceki tüm yönetimlere çok değerli katkıları için teşekkür etti. Yeni seçilen Yönetim Kurulu’nun da dünyada yaşanan hızlı değişimin ülkemizdeki öncüsü olmak için tüm paydaşlarla birlik ve beraberlik içinde özenle çalışacağını belirtti. Tüm üyelerine hizmet götürmek üzere kaliteye gönül vermiş deneyimli bir yönetim kadrosu ile göreve geldiklerini hatırlatan Yeni Başkan; Kalite hepimizin odağı olmalıdır. Yalnız işimize değil yaşamımıza da kalite katmalıyız. KalDer, 2030 vizyonumuz olan “Ülkemizde sürdürülebilir iş ve yaşam kalitesine yön gösteren, dönüşüme liderlik eden bir sivil toplum kuruluşu olma” yolunda emin adımlarla ilerlemektedir.” dedi.Başkan Özdemir, KalDer'in Türkiye’nin gelişmiş ülkeler seviyesine erişme çabasında; inovasyon, dijital dönüşüm ve sanayi 4.0 ile paralellik içinde olmamız gerekliliğine işaret ederek, stratejilerimizi güncel tutmamızın kaçınılmaz olduğunun altını çizdi.