KalDer Yönetim Kurulu Başkanlığına Görgün Özdemir seçildi

KalDer’in Yeni Yönetim Kurulu; Kamu, Özel Sektör, Akademi Dünyası, KOBİ ile Sivil Toplum Kuruluşları’nın kaliteye gönül vermiş ve deneyimli temsilcilerinden oluşuyor.
Gerçekleştirilen Olağanüstü Genel Kurul Toplantısı ile Görgün Özdemir KalDer Yeni Yönetim Kurulu Başkanı olurken, Yılmaz Bayraktar ve Süreyya Olam Başkan Yardımcısı, Barış Arat ise Sayman olarak belirlendi. Yönetim Kurulu Üyelikleri ise; Ali Erman Aytaç, Alpöge Başar Çamlıbel, Anıl Yılmaz, Aydın Kuzualtı, Aylin Tülay Özden, Aynur Çiftçi, A. Burak Erdinç, Barış Arat, Bülent Özdoğan, Cem Haydar Bektaş, Ender Horata, Erdal Elbay, M. Fahir Altan, Mehmet Emin Direkçi, Mehmet Sadık Eser, Muhsin Çömden, Nazmi Karyağdı, Sami Arıcan, Tuba Canvar Kahveci’den oluştu.
Daha önce iki dönem KalDer Yönetim Kurulu’nda görev almış ve kalite ödül sürecinde bu modeli uygulamış ödüllü bir kuruluşun yöneticisi olan Yeni Başkan Görgün Özdemir, üstlendiği bu yeni ve onurlu görevden ötürü çok mutlu olduğunu belirtti ve sözlerini şöyle sürdürdü; “KalDer, “Mükemmellik kültürünü yaşam biçimine dönüştürerek, ülkemizin rekabet gücünün ve refah düzeyinin yükseltilmesine katkıda bulunmak” misyonuyla Mükemmellik ve Kalite yolculuğunu tüm paydaşların katkıları ile sürdürmeye devam edecektir. Türkiye Kalite Derneği KalDer’in ülkenin kalkınma sürecinde çok önemli bir işlevi var ve bu işlevi Özel Sektör, Kamu ve Sivil Toplum Kuruluşu ayırt etmeksizin çeyrek asrı aşkın süredir sürdürüyor.”
“Yeni Yönetim Kurulu olarak Türkiye’nin Kalder’i sloganıyla yola çıktık. KalDer, çağdaş ve rekabetçi bir yönetim modelini topluma sunan “profesyonel gönüllü” bir sivil toplum kuruluşudur. Türkiye’nin dört bir yanındaki şube ve temsilciliklerimiz ile “Mükemmellik Kültürü”nün ülkemizin her noktasındaki kurum ve kişilere, sürdürülebilir şekilde yayılımını sağlamayı hedefliyoruz.” Özdemir, KalDer’in başarılı kuruluş ve rol modeller yaratarak, yalnız Türkiye’de değil, Avrupa’da da ödüller kazanan işletmeler zinciri oluşturduğunu söylerken, bu yapıyı bugüne kadar özveri ile yürüten bundan önceki tüm yönetimlere çok değerli katkıları için teşekkür etti. Yeni seçilen Yönetim Kurulu’nun da dünyada yaşanan hızlı değişimin ülkemizdeki öncüsü olmak için tüm paydaşlarla birlik ve beraberlik içinde özenle çalışacağını belirtti. Tüm üyelerine hizmet götürmek üzere kaliteye gönül vermiş deneyimli bir yönetim kadrosu ile göreve geldiklerini hatırlatan Yeni Başkan; Kalite hepimizin odağı olmalıdır. Yalnız işimize değil yaşamımıza da kalite katmalıyız. KalDer, 2030 vizyonumuz olan “Ülkemizde sürdürülebilir iş ve yaşam kalitesine yön gösteren, dönüşüme liderlik eden bir sivil toplum kuruluşu olma” yolunda emin adımlarla ilerlemektedir.” dedi.
Başkan Özdemir, KalDer'in Türkiye’nin gelişmiş ülkeler seviyesine erişme çabasında; inovasyon, dijital dönüşüm ve sanayi 4.0 ile paralellik içinde olmamız gerekliliğine işaret ederek, stratejilerimizi güncel tutmamızın kaçınılmaz olduğunun altını çizdi.
KalDer 2019 YILI YÖNETİM KURULU ÜYE LİSTESİ
ASİL ÜYELER
GÖRGÜN ÖZDEMİR
YÖNETİM KURULU BAŞKANI
OTOKOÇ OTOMOTİV GENEL MÜDÜRÜ
YILMAZ BAYRAKTAR
YÖNETİM KURULU BAŞKAN YARDIMCISI
YÖNETİM DANIŞMANI
SÜREYYA OLAM
YÖNETİM KURULU BAŞKAN YARDIMCISI
BSH TÜRKİYE / PİŞİRİCİ ÜRÜN GRUBU BAŞKAN YARDIMCISI
BARIŞ ARAT
YÖNETİM KURULU SAYMAN ÜYE
BARAT ENDÜSTRİYEL PLASTİK MÜHENDİSLİĞİ LTD. ŞTİ. GENEL MÜDÜRÜ
ANIL YILMAZ
MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI - YENİLİK VE EĞİTİM TEKNOLOJİLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ / GENEL
MÜDÜR
A. BURAK ERDİNÇ
TŞOF ÇOCUK HEKİMİ
ERDAL ELBAY
AKYAPAK A.Ş. GENEL MÜDÜRÜ / KalDer BURSA YÖNETİM KURULU BAŞKANI
MUHSİN ÇÖMDEN
DR. OETKER GIDA SAN. VE TİC. A.Ş. GENEL MÜDÜRÜ
NAZMİ KARYAĞDI
YENİ EKONOMİ DANIŞMANLIK A.Ş. KURUCU ORTAĞI / YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİR / KalDer
ANKARA YÖNETİM KURULU BAŞKANI
SAMİ ARICAN
KALE OTO RADYOTÖR KALİTE MÜDÜRÜ
DR. ÖĞR. ÜYESİ TUBA CANVAR KAHVECİ
SAKARYA ÜNİVERSİTESİ KALİTE GELİŞTİRME KOORDİNATÖRÜ
YEDEK ÜYELER
AYDIN KUZALTI
TEKA GENEL MÜDÜRÜ
ENDER HORATA
TARSUS BELEDİYESİ KALİTE MÜDÜRÜ
BÜLENT ÖZDOĞAN
DİŞ HEKİMİ / KalDer ESKİŞEHİR YÖNETİM KURULU BAŞKANI
AYNUR ÇİFTÇİ
MATRİS AMBALAJ SÜREÇ YÖNETİMİ A.Ş. KURUMSAL KAYNAK GELİŞTİRME DİREKTÖRÜ
FİNANS / İK / IT
AYLİN TÜLAY ÖZDEN
DORUK OTOMASYON VE YAZILIM SAN. TİC. A.Ş. ULUSLARARASI GENİŞLEMEDEN SORUMLU
YÖNETİM KURULU ÜYESİ
MEHMET EMİN DİREKÇİ
MENDİREK GENEL MÜDÜRÜ
ALİ ERMAN AYTAÇ
LİMAK ULUDAĞ ELEKTRİK A.Ş. GENEL MÜDÜRÜ
CEM HAYDAR BEKTAŞ
SERVODATA BİLİŞİM A.Ş. KURUCU/GENEL MÜDÜR
M. FAHİR ALTAN
SDT UZAY & SAVUNMA TEKNOLOJİLERİ YÖNETİM KURULU BAŞKAN YARDIMCISI
MEHMET SADIK ESER
TÜPRAŞ KALİTE SİSTEMLERİ MÜDÜRÜ
ALPÖGE BAŞAR ÇAMLIBEL
OPSAN A.Ş. TOPLAM KALİTE DİREKTÖRÜ
DENETLEME KURULU
ASİL ÜYELER
MEHMET SELAM
DENETİM KURULU BAŞKANI
TREDİN OTO DONANIM GENEL MÜDÜRÜ
HAKAN YAŞDAL
TÜRK TELEKOM GENEL MÜDÜRLÜĞÜ İNSAN KAYNAKLARI İÇ İLETİŞİM MÜDÜRÜ
KÂZIM SAVER
SERBEST REHBER / EĞİTMEN / DANIŞMAN
Gerçekleştirilen Olağanüstü Genel Kurul Toplantısı ile Görgün Özdemir KalDer Yeni Yönetim Kurulu Başkanı olurken, Yılmaz Bayraktar ve Süreyya Olam Başkan Yardımcısı, Barış Arat ise Sayman olarak belirlendi. Yönetim Kurulu Üyelikleri ise; Ali Erman Aytaç, Alpöge Başar Çamlıbel, Anıl Yılmaz, Aydın Kuzualtı, Aylin Tülay Özden, Aynur Çiftçi, A. Burak Erdinç, Barış Arat, Bülent Özdoğan, Cem Haydar Bektaş, Ender Horata, Erdal Elbay, M. Fahir Altan, Mehmet Emin Direkçi, Mehmet Sadık Eser, Muhsin Çömden, Nazmi Karyağdı, Sami Arıcan, Tuba Canvar Kahveci’den oluştu.
Daha önce iki dönem KalDer Yönetim Kurulu’nda görev almış ve kalite ödül sürecinde bu modeli uygulamış ödüllü bir kuruluşun yöneticisi olan Yeni Başkan Görgün Özdemir, üstlendiği bu yeni ve onurlu görevden ötürü çok mutlu olduğunu belirtti ve sözlerini şöyle sürdürdü; “KalDer, “Mükemmellik kültürünü yaşam biçimine dönüştürerek, ülkemizin rekabet gücünün ve refah düzeyinin yükseltilmesine katkıda bulunmak” misyonuyla Mükemmellik ve Kalite yolculuğunu tüm paydaşların katkıları ile sürdürmeye devam edecektir. Türkiye Kalite Derneği KalDer’in ülkenin kalkınma sürecinde çok önemli bir işlevi var ve bu işlevi Özel Sektör, Kamu ve Sivil Toplum Kuruluşu ayırt etmeksizin çeyrek asrı aşkın süredir sürdürüyor.”
“Yeni Yönetim Kurulu olarak Türkiye’nin Kalder’i sloganıyla yola çıktık. KalDer, çağdaş ve rekabetçi bir yönetim modelini topluma sunan “profesyonel gönüllü” bir sivil toplum kuruluşudur. Türkiye’nin dört bir yanındaki şube ve temsilciliklerimiz ile “Mükemmellik Kültürü”nün ülkemizin her noktasındaki kurum ve kişilere, sürdürülebilir şekilde yayılımını sağlamayı hedefliyoruz.” Özdemir, KalDer’in başarılı kuruluş ve rol modeller yaratarak, yalnız Türkiye’de değil, Avrupa’da da ödüller kazanan işletmeler zinciri oluşturduğunu söylerken, bu yapıyı bugüne kadar özveri ile yürüten bundan önceki tüm yönetimlere çok değerli katkıları için teşekkür etti. Yeni seçilen Yönetim Kurulu’nun da dünyada yaşanan hızlı değişimin ülkemizdeki öncüsü olmak için tüm paydaşlarla birlik ve beraberlik içinde özenle çalışacağını belirtti. Tüm üyelerine hizmet götürmek üzere kaliteye gönül vermiş deneyimli bir yönetim kadrosu ile göreve geldiklerini hatırlatan Yeni Başkan; Kalite hepimizin odağı olmalıdır. Yalnız işimize değil yaşamımıza da kalite katmalıyız. KalDer, 2030 vizyonumuz olan “Ülkemizde sürdürülebilir iş ve yaşam kalitesine yön gösteren, dönüşüme liderlik eden bir sivil toplum kuruluşu olma” yolunda emin adımlarla ilerlemektedir.” dedi.
Başkan Özdemir, KalDer'in Türkiye’nin gelişmiş ülkeler seviyesine erişme çabasında; inovasyon, dijital dönüşüm ve sanayi 4.0 ile paralellik içinde olmamız gerekliliğine işaret ederek, stratejilerimizi güncel tutmamızın kaçınılmaz olduğunun altını çizdi.
KalDer 2019 YILI YÖNETİM KURULU ÜYE LİSTESİ
ASİL ÜYELER
GÖRGÜN ÖZDEMİR
YÖNETİM KURULU BAŞKANI
OTOKOÇ OTOMOTİV GENEL MÜDÜRÜ
YILMAZ BAYRAKTAR
YÖNETİM KURULU BAŞKAN YARDIMCISI
YÖNETİM DANIŞMANI
SÜREYYA OLAM
YÖNETİM KURULU BAŞKAN YARDIMCISI
BSH TÜRKİYE / PİŞİRİCİ ÜRÜN GRUBU BAŞKAN YARDIMCISI
BARIŞ ARAT
YÖNETİM KURULU SAYMAN ÜYE
BARAT ENDÜSTRİYEL PLASTİK MÜHENDİSLİĞİ LTD. ŞTİ. GENEL MÜDÜRÜ
ANIL YILMAZ
MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI - YENİLİK VE EĞİTİM TEKNOLOJİLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ / GENEL
MÜDÜR
A. BURAK ERDİNÇ
TŞOF ÇOCUK HEKİMİ
ERDAL ELBAY
AKYAPAK A.Ş. GENEL MÜDÜRÜ / KalDer BURSA YÖNETİM KURULU BAŞKANI
MUHSİN ÇÖMDEN
DR. OETKER GIDA SAN. VE TİC. A.Ş. GENEL MÜDÜRÜ
NAZMİ KARYAĞDI
YENİ EKONOMİ DANIŞMANLIK A.Ş. KURUCU ORTAĞI / YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİR / KalDer
ANKARA YÖNETİM KURULU BAŞKANI
SAMİ ARICAN
KALE OTO RADYOTÖR KALİTE MÜDÜRÜ
DR. ÖĞR. ÜYESİ TUBA CANVAR KAHVECİ
SAKARYA ÜNİVERSİTESİ KALİTE GELİŞTİRME KOORDİNATÖRÜ
YEDEK ÜYELER
AYDIN KUZALTI
TEKA GENEL MÜDÜRÜ
ENDER HORATA
TARSUS BELEDİYESİ KALİTE MÜDÜRÜ
BÜLENT ÖZDOĞAN
DİŞ HEKİMİ / KalDer ESKİŞEHİR YÖNETİM KURULU BAŞKANI
AYNUR ÇİFTÇİ
MATRİS AMBALAJ SÜREÇ YÖNETİMİ A.Ş. KURUMSAL KAYNAK GELİŞTİRME DİREKTÖRÜ
FİNANS / İK / IT
AYLİN TÜLAY ÖZDEN
DORUK OTOMASYON VE YAZILIM SAN. TİC. A.Ş. ULUSLARARASI GENİŞLEMEDEN SORUMLU
YÖNETİM KURULU ÜYESİ
MEHMET EMİN DİREKÇİ
MENDİREK GENEL MÜDÜRÜ
ALİ ERMAN AYTAÇ
LİMAK ULUDAĞ ELEKTRİK A.Ş. GENEL MÜDÜRÜ
CEM HAYDAR BEKTAŞ
SERVODATA BİLİŞİM A.Ş. KURUCU/GENEL MÜDÜR
M. FAHİR ALTAN
SDT UZAY & SAVUNMA TEKNOLOJİLERİ YÖNETİM KURULU BAŞKAN YARDIMCISI
MEHMET SADIK ESER
TÜPRAŞ KALİTE SİSTEMLERİ MÜDÜRÜ
ALPÖGE BAŞAR ÇAMLIBEL
OPSAN A.Ş. TOPLAM KALİTE DİREKTÖRÜ
DENETLEME KURULU
ASİL ÜYELER
MEHMET SELAM
DENETİM KURULU BAŞKANI
TREDİN OTO DONANIM GENEL MÜDÜRÜ
HAKAN YAŞDAL
TÜRK TELEKOM GENEL MÜDÜRLÜĞÜ İNSAN KAYNAKLARI İÇ İLETİŞİM MÜDÜRÜ
KÂZIM SAVER
SERBEST REHBER / EĞİTMEN / DANIŞMAN