Kamp ve karavancılar ilk kez CNR EXPO’da bir araya geldi

CNR Holding kuruluşlarından Pozitif Fuarcılık ile Ulusal Kamp ve Karavan Federasyonu iş birliğinde düzenlenen fuarda, aydınlatma yaşam ünitelerinden, güneş enerjisi panellerine, uydu sistemlerinden ısıtma soğutma gereçlerine kadar kamp ve karavanın her türlü ihtiyacını karşılayacak ürünler sergileniyor. Fuarda çekme karavana da motokaravana da ilgi büyük. Çekme karavanların fiyatları 30 bin lira ile 180 bin lira arasında değişirken, motokaravanların fiyatları ise 180 binden başlayıp 950 bin liraya kadar çıkıyor. Özellikle uzun yolda seyahat edecekler için lüks ve konforu bir arada sunan VIP karavanlar da fuarda sergileniyor. VIP karavana fuarda Türkiye başta olmak üzere Moldova, Arap ülkeleri ve Yunanistan’dan yoğun bir ilgi var.



Türkiye’de bir ilk: Volkswagen açılır tavan karavanlar







Fuarda son dönemlerin gözdesi olan Volkswagen T4 arabasının açılır tavan haline getirilip, üzerine 2.10 metre yatak monte edilerek dizayn edilmiş karavanlar da sergileniyor. Türkiye’de bir ilk olan açılır tavan uygulaması 13 bin liraya yapılıyor. Tabii bu uygulamayı yapmak için bir Volkswagen T3 veya T4 model araca ihtiyaç var. Fuarda T3 ve T4 karavanlara yoğun ilgi olduğunu belirten, Luki Desi Tasarım’ın yetkilisi Simin Öktem Şahin, insanların böyle bir uygulamadan haberdar olmadığını, fuar sayesinde kendilerini tanıtabilme imkanı yakaladıklarını söyledi.



7’den 70’e herkes kamp ve karavana akın etti







Türkiye’de karavan kültürünün son 5-6 yıldır geliştiğini belirten Bir Tutkudur Kamp ve Karavan Derneği Başkanı Hayriye Yıldız, “İnsanlar artık yazlıklarına kapanmaktan her yıl aynı yerde tatil yapmaktan sıkıldılar. Bu anlamda karavana ilgi ciddi anlamda arttı. Normalde biz kamp ve karavancıların buluşma noktası sosyal medyaydı. Bu fuarla birlikte kamp ve karavana gönül veren bütün tutkunlar Türkiye’de ilk kez fiziki bir ortamda buluşmuş olduk. Bu anlamda fuar bizim için büyük önem taşıyor. Fuar ilk kez düzenlendiği için biraz tereddütlüydük, ancak burada insanlarımızın ne kadar doğaya aç olduğunu gördük. 7’den 70’e çoluğu çocuğu herkes geldi fuarı ziyaret etti. Kamp ve karavan tutkunlarının yanı sıra CNR Avrasya Boat Show’u ziyaret eden hemen hemen herkes bu fuara da uğradı. Fuarda insanlara yetişmekte zorlandık. İnsanların içlerinde bir yerde gizli olan kamp ve karavan aşkını burada ortaya çıkardık. Bu fuar dernek olarak misyonumuz olan kamp ve karavancılığı geliştirme hedeflerimize ulaşmamızı sağlayacak” dedi.





