KAP`a açıklandı! Resmen değişti

Boyner Perakende ve Tekstil Yatırımları A.Ş., Beymen Mağazacılık A.Ş.’nin devralınmasını tamamladı, unvanını Beymen Perakende ve Tekstil Yatırımları A.Ş. olarak değiştirdi.



Boyner Holding tarafından konuya ilişkin yapılan açıklamada,



"Haziran 2019’da Boyner Holding A.Ş. ile Mayhoola for Investments LLC arasındaki ortaklığın sona ermesinin ardından Boyner Büyük Mağazacılık A.Ş. hisselerinin tamamı Boyner Holding A.Ş’nin olmuştur. 26 Ağustos 2019’da yapılan Olağanüstü Genel Kurul Toplantısı’nda ticari ünvanı Beymen Perakende ve Tekstil Yatırımları A.Ş. olarak değiştirilen şirket ise Beymen, Network, Divarese ve Que markalarına sahiptir. Boyner Büyük Mağazacılık A.Ş faaliyetlerine, hisselerinin tamamı Boyner Ailesine ait olan Boyner Holding’in kontrolünde devam etmektedir.

Basın ve kamuoyunun bilgisine sunarız." ifadelerine yer verildi.



KAP’a yapılan açıklamada, “Sermayesinin ve oy hakkı veren paylarının %100’üne sahip olduğumuz Beymen Mağazacılık A.Ş.’nin şirketimiz tarafından devralınması suretiyle kolaylaştırılmış usulde birleşme işlemi tamamlanarak İstanbul Ticaret Sicil Müdürlüğü tarafından 27 Ağustos 2019 tarihinde tescil edilmiştir” denildi.