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Kapalı alanlardaki fiziki fuarların başlama tarihi belli oldu

Ticaret Bakanı Pekcan, kapalı alanda gerçekleştirilen fiziki fuarların 1 Eylül'den itibaren yeni önlemlerle düzenlenmeye başlanacağını duyurdu.

Kapalı alanlardaki fiziki fuarların başlama tarihi belli oldu

Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan, kapalı alanda gerçekleştirilen fiziki fuarların 1 Eylül'den itibaren yeni önlemlerle yeniden düzenlenmeye başlanacağını bildirdi.

Pekcan, Twitter hesabından fuarlara ilişkin değerlendirmede bulundu. 

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle ertelenen fiziki fuarlardan açık alanda gerçekleştirilenlerin normalleşme süreciyle birlikte 1 Temmuz'dan itibaren düzenlenmeye başlandığını anımsatan Pekcan, "Kapalı alanda gerçekleştirilen fiziki fuarlarımız ise 1 Eylül'den itibaren yeni önlemlerle düzenlenmeye başlanacak. Maske-mesafe ve hijyen tedbirleri kapsamında gerekli tüm önlemler alınarak kamu sağlığının korunmasına öncelik verilecek." ifadelerini kullandı.

"HES kodu sorgulaması yapılacak"

Pekcan, katılımcı, ziyaretçi ve görevlilerin HES kodu sorgulaması yapılarak fuar alanına girişlerinin sağlanacağına dikkati çekerek şunları kaydetti:

"Ayrıca, ziyaretçi sayısı, standların yerleşim planları, dezenfektasyon gibi belirlenen tüm kurallara yönelik denetimler TOBB veya görevlendireceği oda/borsa tarafından yapılacak." 

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