Karadenizli balıkçılar yeni sezondan umutlu

ZONGULDAK (AA) - Zonguldak'ta, denizlerde av yasağının 1 Eylül'de sona ermesiyle yeni sezon için hazırlıklarını hızlandıran Karadenizli balıkçılar, sezonun bol ve bereketli geçmesini bekliyor.

Teknelerini ve zarar gören ağlarını onararak yeni sezona hazırlanan balıkçılar, sezonun başlayacağı 1 Eylül'e sayılı günler kala "vira bismillah" diyecekleri anı bekliyor.



Kozlu Su Ürünleri Kooperatifi Başkanı Ergün Kayhan, AA muhabirine yaptığı açıklamada, 1 Eylül'de açılacak sezon için bakım ve onarım çalışmalarının tamamlanma aşamasına geldiğini söyledi.

Kayhan, yoğun bir çalışma dönemi geçirdiklerini belirterek, "Endüstriyel balıkçılık yapan arkadaşlarımız ağ tamir bakımlarının yanı sıra boya ve macunlama işleri yaptılar. Kıyı balıkçılığı yapanlar ise kayıklarının bakımlarını tamamladı." diye konuştu.

Balıkçıların "vira bismillah" diyebilmek için sabırsızlandığını anlatan Kayhan, şöyle konuştu:

"İnşallah hava iyi giderse arkadaşlarımız av yasağının kalkmasıyla 1 Eylül'de ava çıkacaklar. Karadeniz bereketli bir yer. Bunları kararında tutabilirsek, kotaya uyarsak seneye de bu balığı yiyebiliriz. Bu sene istavrit bol. İnşallah bu sene denizden bereket bekliyoruz. Palamut 15 Ağustos'tan sonra kendini gösterdi. Oltacılar çok güzel avcılık yaptı ancak bu sene palamut endüstriyel balıkçılıkta zor olacak. Marmara ve Ege'de de yakalansa da Türkiye'nin balık ihtiyacını tüm Karadeniz sağlıyor. Karadeniz'deki balığın lezzeti hiçbir yerde yok. Bu sene Allah nasip ederse, hava ve deniz şartları uygun giderse, Karadeniz'de yakalanan balıklarla ülkemizi balığa doyuracağız."