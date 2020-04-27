Karantina bizi ev aletlerine yönlendirdi

Arzum Satıştan Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı Serhan Giray, konuyla ilgili olarak şu sözleri söyledi; "Bu sürecin ilk gününden itibaren e-ticaret kanalımızda elektrikli ev aletlerine ilgi arttı ve geçtiğimiz yılın aynı ayına göre 2 katın üzerindeartış oldu. Tüm kategorilerimizde artışlar var ancak dikkat çeken yükseliş mutfakta. Hem hijyene, hem sağlıklı beslenmeye odaklanan ve aynı zamanda evde daha çok vakit geçiren tüketicilerimiz kendi yemeklerini pişirmeye başladı.

Mutfakta en çok dikkat çeken ürünlerin başında ekmek yapma makineleri geliyor. Panetti ekmek yapma makinemiz çok hızlı bir şekilde talep gördü. Halen de yoğun bir ilgi var. Ekmek yapma makinesinin ardından metabolizmasını hızlandırmak isteyen, direncini yükseltmek isteyen tüketiciler de sağlıklı içecekler yapabilecekleri ürünlerimize yöneldi. Shake'N Take kişisel blender'ımız neredeyse iki kat fazla talep görüyor bu dönemde. İşlerinin başında olan tüketicilerimiz de evlerinde kendi yaptıkları yemekleri sefer tası ile iş yerlerine taşıyor. Elektrikli modern sefer tasımımız Foodie'ye oldukça yoğun bir ilgi var."

Home ofis düzenine geçen tüketicilerin evde kahve tüketimini artırdığını belirten Serhan Giray; "Türk kahvesi markamız Arzum OKKA ile beraber filtre kahve makinelerimiz de satışı artan ürünlerimizden" dedi.

Berberlerin kapalı olması nedeniyle erkeklerin saç ve sakal şekillendirme ürünlerine yoğun talep gösterdiğini belirten Serhan Giray, Ducati by Arzum'daki satışlara da dikkat çekti. Aynı şekilde; kadın kişisel bakım ürünlerinde de artış kaydedildiğini belirtti.

Mart ayının ilk yarısından sonra e-ticaret kanalında yoğun bir ziyaretçi gözlemlediklerini ifade eden Giray, bu süreçte online alışverişte yeni müşteri sayısında da artış olduğunu söyledi ve ekledi; "Danışma hattımız, yetkili servislerimiz, sosyal medya ve web sitemizle tüketicilerimizin 7/24 yanında olmaya devam edeceğiz".