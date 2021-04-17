Kargoda sorumluluğu aldı gıda da sorun yok dedi

Ramazan ayına sayılı günler kaldı. Ancak pandemi nedeniyle bu yıl restoranlar kapalı olacağı için iftarlar ve sahurlar evde yapılacak. Bunun da etkisiyle her yıl Ramazan’da temel gıda ürünlerine artan talebin bu yıl daha da artması bekleniyor. Özellikle online gıda alışverişlerinin arttığı bu Ramazan öncesinde akrabalar tarafından memleketten gönderilen gıda ürünleri içerikli kargolarda da zirve öngörülüyor.

Ramazan öncesi dönemlerde kargo firmalarının yöresel ürünleri Türkiye’nin dört bir yanına ulaştırmak için çalıştığını söyleyen Aras Holding Taşıma Grup Başkanı Recep Demir, Ramazan ayında temel gıda satışının yüzde 60 arttığını bildirdi. Türkiye genelinde yıllık gıda alışverişinin yüzde 25'inin Ramazan ayında gerçekleştiğini belirten Demir, "Gerek artan bu tüketim ve gerekse pandemi kısıtlamaları sebebiyle, lojistik sektörü Ramazan ayında da özellikle temel tüketim ürünlerinin raflarda yer alması için, büyük sorumluluk almaktadır.” dedi.