Kaşıbeyaz'dan iki yeni şube

Kebap deyince akla gelen ilk markalardan biri olan Kaşıbeyaz Lezzet Grubu, Kaşıbeyaz Florya, Kaşıbeyaz Akvaryum, Watergarden Kaşıbeyaz Ataşehir, Yeniköy Kaşıbeyaz Bosphorus, Kaşıbeyaz Vadistanbul ve AOÇ Kaşıbeyaz Ankara olmak üzere 7 şubesini Kaşıbeyaz Bahçeşehir Gölet ve Kaşıbeyaz Büyükçekmece Kıyı İstanbul ile 9’a çıkarmaya hazırlanıyor.

Kaşıbeyaz Bahçeşehir Gölet haziranın son haftası, Kaşıbeyaz Büyükçekmece Kıyı İstanbul ise ağustos ayında kapılarını açmaya hazırlanırken iki şube için 25 milyon TL, Kaşıbeyaz Florya’nın Kaşıbeyaz Florya Nostalji olarak değişimi için de 8 milyon TL yatırımda bulunuldu. Böylece toplamda 33 milyon TL yatırım yapıldı. 3 şubeyle birlikte Kaşıbeyaz Lezzet Grubu, 750 kişilik istihdamını 900 kişiye çıkaracak Kaşıbeyaz Lezzet Grubu, 2019 yılını ise 85 milyon TL ciroyla kapattı.

Normalleşmenin etkileri ve yeni yatırımlarla birlikte ilk etapta 150 milyon TL ciro hedeflerinin olduğunu belirten Kaşıbeyaz Lezzet Grubu Yönetim Kurulu Başkan Vekili Murat Kaşıbeyaz, “Pandemiden önce iki yeni markamızı hayata geçirdik: Kaşıbeyaz Satır Arası ve Kaşıbeyaz Baklava. Kaşıbeyaz Satır Arası ile geleneksel Antep lezzetlerini daha gel-al tarzında misafirlerimize sunuyoruz. Burada özellikle çalışan kesimi hedefledik. Her iki markamız için de franchise olarak büyüme kararı almıştık. Pandemiye rağmen franchise sayımızı arttırdık. Şu anda 10 adet franchise şubemiz bulunuyor. 5 yıl içerisinde 20 tane Kaşıbeyaz Satır Arası, 20 tane Kaşıbeyaz Baklava olmak üzere 40 tane franchise açacağız. Her iki marka için de AVM’ler ana noktamız.” dedi. Cirolarının yüzde 30’unun yabancı turistlerden geldiğini ifade eden Kaşıbeyaz, yurt dışı uçuşlarının başlaması ve turistlerin gelmesiyle birlikte sektörünün hareketleneceğini sözlerine ekledi.