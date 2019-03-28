Kastamonu lezzetlerini İstanbullular ile buluşturuyor Bakırköy’deki en özel lezzet duraklarından biri olan Abdülkadir Restorant kurucusu Abdülkadir İmamvekilioğlu ile on yılda yakalamış olduğu başarısının sırrını konuştuk.

Demet Kalendergil yazıyor... Katamonu’dan 1984 yılında İstanbul’a gelen Abdulkadir Bey yaklaşık 150 yıllık aile mesleği olan tekstil ticaretini 30 yıl sürdürmüş. Bu süre zarfında ekonomik krizden etkilenen Abdulkadir Bey üç kez batınca, hep hayalinde olan yiyecek sektörüne yönelmiş. Son kalan parasını restoran açmak için kullanan Abdulkadir Bey, şu anki restorantını hayata geçirmiş.



Kastamonu lokantası olan Abdulkadir Restaurant, her gün müşterilerine döneri, kuzu tandırı, etli ekmeği, ev yapımı ayva tatlısı gibi 80 çeşit enfes yemekler sunuyor.



İçerisi küçük ama çok samimi bir havası var. Aslında tam bir esnaf lokantası. Günde yaklaşık 600-700 kişiye hizmet verdiklerini vurgulayan Abdullah Bey, müşterilerinin memnuniyetini gözlerinden anladığını söylüyor.



Restorantta salon şefi ve bir müdürden oluşan yaklaşık 35 kişilik bir istihdam sağladığını ifade eden Abdullah Bey, gururla “kızım var kızım” diyor. En büyük destekçisinin kızı olduğunu belirtiyor.



Kabak tatlısı, Hayrabolu tatlısı ve ayva tatlısı ile nam salan restorantın, evden gelen tek ürünü ayva tatlısı. Abdulkadir Bey ayvanın 3 aylık sezonu olduğunu ve ayva tatlısını da eşi tarafından evde yapılıp müşterilere sunulduğunu ifade ediyor.



Ünlü gurme Vedat Milör’den üç kez beş yıldız aldığını söylüyor. (Gözlerinin içi gülüyor adeta) Vedat Milör’ün programına üç kez konuk olduğunu vurgulayan Abdulkadir Bey, sosyal medyada bu sayede takipçi sayılarının yükseldiğini hatta sosyal medyadan isimlerini görüp yemek yemeye gelenlerin de olduğunu ifade ediyor.





