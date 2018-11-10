Katkı Üreticileri Birliği (KÜB), 20. Yılı’nı Kutluyor!

KÜB Yönetim Kurulu Başkanı Emrah ERTİN’in açılış konuşması ile 15:00’ te başlayacak davet, KÜB Teknik Komitesi’nin “Kimyasal Katkı Teknolojileri” sunumu ile devam edecek.

20. Yıl etkinliği; İMSAD (İnşaat Malzemesi Sanayicileri Derneği) Yönetim Kurulu Başkanı Ferdi ERDOĞAN, THBB (Türkiye Hazır Beton Birliği) Yönetim Kurulu ve ERMCO (Avrupa Hazır Beton Birliği) Başkanı Yavuz IŞIK, TÇMB (Türkiye Çimento Müstahsilleri) Başkan Yardımcısı ve YÜF (Yapı Ürünleri Üreticileri Federasyonu) Yönetim Kurulu Başkanı Suat ÇALBIYIK’ın konuşmacıları arasında yer aldığı “İnşaat, Beton ve Çimento Sektöründe Gelecek Dönem için Beklenti ve Değerlendirmeler” konulu panelin ardından verilecek kokteyl ve Grup Gündoğarken’in keyifli konseri ile sona erecek.



1998 yılında kurulan Katkı Üreticileri Birliği (KÜB), Türkiye’nin ilk ve tek kimyasal katkı maddeleri üreticileri derneğidir. Tüketiciye teknolojisi yüksek, kaliteli ürünler sağlamak amacı ile beton, harç ve çimento katkı üreticilerini bir araya getiren ve Avrupa Katkı Üreticileri Federasyonu (EFCA) içerisinde de Türkiye’yi temsil eden çatı kuruluş KÜB, beton, inşaat ve çimento sektörünün tüm paydaşlarına 20 yıldır hizmet vermeye devam ediyor. Beton üretiminde Dünya’da 3., Avrupa’da 1. sırada olan Türkiye, Beton Katkılarında EFCA üyesi ülkelerin toplam üretiminin, %45’ini tek başına gerçekleştiriyor.



KÜB 20. YIL PROGRAM AKIŞI



14:00-15:00 Karşılama ve Kayıt

15:00-15:15 Açılış Konuşması - KÜB Yönetim Kurulu Başkanı

15:15-16:15 KÜB Teknik Komitesi Kimyasal Katkı Teknolojileri Sunumları

16:15-16:45 Çay Kahve Molası

16:45-18:00 Panel “İnşaat ve Beton Sektöründe Gelecek Dönem İçin Beklentiler ve Değerlendirme”

18:00-20:00 Kokteyl & Mini Konser (Grup Gündoğarken)