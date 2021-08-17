Kazanın efendisi ihracatta ilk 5'e girdi

Isıtma-soğutma sektörünün ülkemizde öncüsü kazan denildiğinde ilk akla gelen merka olan Erensan, 2020 yılında reaktörler, kazanlar ve aksamları ürün grubundan en çok ihracat yapan 5 firma arasında yer aldı. Toplam 240 milyon dolar ihracatı olan sektörde Erensan, reaktörler, kazanlar ve aksamları ürün grubundan en çok ihracat yapan 5 firmadan biri oldu. Endüstriyel kazan alanında bu başarısını tekrarlayan Erensan, Hollanda, İspanya, Fransa, İtalya, Irak, Azerbaycan, Fas, Şili, Avustralya, Endonezya, Pakistan gibi ülkelerin de içinde bulunduğu toplam 80 ülkeye ihracat gerçekleştiriyor.

En çok Endonezya, Bangladeş ve Irak’tan talep alan firmanın ihracat yapmak istediği ülkeler arasında Brezilya, Kanada ve Kolombiya bulunuyor.

“Ülke ihracatına daha çok katkı vermeyi amaçlıyoruz”

Sektöre katkı sağlarken sürekli büyümeyi ve katma değeri yüksek ürün üretmeyi hedeflediklerini belirten Erensan Genel Müdürü Efkan Çeviker, “Yeni bölgelere açılmak için yoğun çaba sarf edip, endüstriyel kazan ve ısıtma sektöründe var olmayı ve ülke ihracatına daha çok katkı vermeyi amaçlıyoruz” dedi.

Katma değeri en yüksek ürün kazan ve basınçlı kaplar

Makine sektörünün 100 milyar dolar olan 2023 hedefinin yaklaşık 30 milyar dolarının kazan sektörü tarafından gerçekleştirileceğini ifade eden Efkan Çeviker, kazan sektörünün önemli alt sektörlerden biri olduğunu belirtti. Türkiye’nin ihracat hedefine ulaşabilmesi için kazan sektörü olarak üzerlerine düşen görevi yerine getireceklerini söyleyen Çeviker, Türkiye’de en yüksek yerli katma değere sahip ürünleri ihraç eden sektörün kazan ve basınçlı kaplar olduğunu aktardı.