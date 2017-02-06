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KDV indirimi kadar artı indirim yapacaklar

Doğtaş Kelebek Mobilya Genel Müdürü Ersin Serbes; mobilya sektöründe KDV oranının yüzde 18’den yüzde 8’e düşürülmesiyle ilgili olarak açıklamada bulundu. Serbes, şirket olarak bu konuya kendilerinin de büyük destek vereceğini, yüzde 10’luk indirimin yanı sıra; bir o kadar daha indirim yaparak müşterilerine avantajlı alışveriş sağlayacaklarını söyledi.

KDV indirimi kadar artı indirim yapacaklar
Ayşegül Yıldız yazıyor - KDV’nin yüzde 8’e indirilmesinin yarattığı pozitif enerjiden faydalanarak, şirket olarak da fedakarlıktan kaçınmayacaklarını ve bu durumu müşterilerine fiyat avantajı olarak yansıtacaklarını dile getiren Serbes; mobilyanın ana ham maddelerinden kumaşta yüzde 8 olan KDV oranının mobilyada yüzde 18 olduğu için yüzde 10'luk KDV farkı oluştuğunu, bu farkın ortadan kalkmasının sektör ve tüketici açısından çok ciddi yarar sağlayacağını vurguladı.

Yüzde 8’lik KDV indirimi uygulamasının mobilyanın kendisine yansıyan ham maddeleri etkilenmese de tüketiciye doğrudan yüzde 10 indirim olarak yansıyacağını söyleyen Serbes, “Doğtaş ve Kelebek gibi markaları bünyesinde bulunduran şirketimizde bu yıl yüzde 40 büyüme hedefledik. KDV indiriminin yanı sıra bir o kadar daha indirim sunarak avantajlı alışveriş fırsatı yaratacağız ve bu durumu müşterilerimize fazlasıyla yansıtacağız. Nisan sonuna kadar geçerli bu uygulamanın uzatılması yönünde karar çıkmasını da destekliyoruz. Yeni koleksiyonlarımızı da müşterilerimize en uygun fırsatlarla sunacağız” dedi.
 
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Kdv IndirimiKELEBEK MOBİLYAErsin Serbes
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