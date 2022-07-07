Kelebek Mobilya'ya Dijitalden Altın Ödül Kelebek Mobilya dijitalde liderliği kimseye bırakmadı. Markalar için yeni bir evren olan Brandverse Awards’tan 2022'de Kelebek Mobilya’ya altın ödül. Türkiye’nin lider mobilya üreticisi Kelebek Mobilya analitik verilere göre liderliğini kanıtlayarak mobilya kategorisinde üst üste 2. kez altın ödüle layık görüldü. Onlarca kategoride katılım gösteren markaların ödülleri Hilton İstanbul Bomonti Hotel & Conference Center’da gerçekleştirilen törenle verildi. Kelebek Mobilya, dijitale yaptığı yatırımlarla adından söz ettirmeye devam ediyor. Dünyanın en büyük danışmanlık şirketlerinden Deloitte Türkiye’nin tüm değerlendirme süreçlerine uzmanlığıyla destek verdiği Brandverse Awards, özgün değerlendirme modeli ile ödüllendirme sürecinde etkili oldu. Marketing Türkiye ve BoomSonar iş birliğiyle düzenlenen Brandverse Awards’un jüri başkanlığını ise Reklamcılar Derneği Başkanı Banun Erkıran üstlendi. Yıl boyunca sergilenen reklam, pazarlama ve pazarlama iletişimi çalışmaları, Brandverse’e özgün değerlendirme modeli ve sektörün önde gelen isimleri tarafından incelendi. Reklam sektörünün ileri gelenlerinden oluşan jürinin yer aldığı Brandverse Awards’ta üretim ve satış ağıyla Türkiye’nin en büyük mobilya üreticisi olan Kelebek Mobilya, mobilya kategorisinde altın ödül alarak sektördeki liderliğini kimseye bırakmadı. Yenilenerek dünyaya açılıyoruz, trendlerin peşindeyiz. Kelebek Mobilya Marka Direktörü Serkan Kaplan, “Yenilenerek dünyaya açılmaya devam ediyoruz. Sürekli ileriyi hedeflediğimiz bu süreçte dijitale yatırım yapanın kazandığının farkındayız. Tüketici odaklı, hayatı kolaylaştıran teknolojiler ile müşterilerimizin hayatına dokunuyoruz. Sektördeki ve görsel dünyadaki değişimleri herkesten önce kavrayıp markamıza fayda sağlayacak bir forma getirmek için trendlerin peşindeyiz.”dedi.

07 Temmuz 2022 Perşembe 19:08