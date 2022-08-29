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Kelebek Mobilya’dan 14 ilde, 18 yeni mağaza!

“Yeniliğe kanat açtık” mottosuyla mağaza yatırımlarına devam eden Kelebek Mobilya, yılın ilk yarısında Türkiye’nin farklı illerinde 18 yeni mağaza açtı. Hedef, 2022 yılında 200’ün üzerinde satış noktasına ulaşmak.

Kelebek Mobilya’dan 14 ilde, 18 yeni mağaza!

Türkiye’nin lider mobilya üreticisi Kelebek, Türkiye’nin her ilinde olma hedefiyle yeni mağazalar açmayı sürdürüyor. Bu yılın ilk 6 aylık döneminde 18 yeni mağaza açılışı gerçekleştiren Kelebek Mobilya; İstanbul, İzmir, Bursa, Sakarya, Yozgat, Aydın, Erzincan, Kayseri, Iğdır, Muğla, Trabzon, Ankara, Sinop ve Edirne olmak üzere 14 farklı şehirde yatırım ve istihdama katkı sağlamış oldu.

Kelebek Mobilya Genel Müdürü Tolga Kaya, konu ile ilgili yaptığı açıklamada “1000-3500 metrekare aralığında değişen mağazalarımızda her zevke, her alana ve ihtiyaca uygun tasarımlarımızı müşterilerimizle buluşturuyoruz. Bu yılın ilk yarısında 14 farklı ilde 18 yeni mağaza açtık. Şu an itibariyle 65 ilde Kelebek mağazamız bulunuyor. Hedefimiz, yıl sonuna kadar açacağımız yeni mağazalar ile 200’ün üzerinde satış noktasına ulaşarak, her ilde olma hedefimize bir adım daha yaklaşmak” dedi.

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