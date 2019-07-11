Kentsel dönüşümde yetki Cumhurbaşkanı’nda

Konu ile ilgili açıklamalarda bulunan Tektaş Kentsel Dönüşüm Uzmanı ve İnşaat Yüksek Mühendisi Hakan Çatalkaya, “Kentsel dönüşümde bürokratik engellerle karşılaşılıyordu. Kentsel dönüşümde bürokratik engeller ortadan kaldırmak için Cumhurbaşkanı’mıza yetki verildi.” dedi.



Kentsel dönüşüm kanunu ve uygulama yönetmeliğinde yapılan değişiklik ile kentsel dönüşüm alanını artık Cumhurbaşkanı belirliyor. Hakan Çatalkaya, bürokratik engelleri ortadan kaldırmak için çıkarılan yeni kanunun son derece verimli olacağını söyledi.



150 MİLYAR TL DEĞERİNDE KENTSEL DÖNÜŞÜM GERÇEKLEŞTİ



Kentsel dönüşümde yaşanan gelişmeleri değerlendiren Çatalkaya, “Bugüne kadar yaklaşık 200 bin bina kentsel dönüşüme girdi. Bu da yaklaşık 1 milyon bağımsız bölüme tekabül ediyor. Bugünkü maliyetler düşünüldüğünde 100 m² bir dairenin maliyeti 150 bin TL kabul edilirse 150 milyar TL’lik bir dönüşüm gerçekleştirildi.” dedi. Çatalkaya, “Bugüne kadar yapılan kentsel dönüşümün hacmine bakıldığında dünyada benzer örneklerinden kıyas edilemeyecek kadar düzeyde bir iş başarıldığı görülüyor. Ancak şu ana kadar yapılanın 6 katı daha bir çalışma yapılması ön görülüyor.” dedi.



HEDEF, “YILDA 300 BİN BAĞIMSIZ BÖLÜMÜN KENTSEL DÖNÜŞÜME GİRMESİ”



Kentsel dönüşümle yenilenmesi gereken halen çok sayıda binanın da bulunduğunu vurgulayan Çatalkaya, “Deprem riski olan 6 milyon bağımsız bölümün de bakanlığın açıkladığı yeni kentsel dönüşüm strateji ile yenilenmesi gerekiyor. Bunun da yaklaşık olarak bütçesi 900 milyar TL’ye denk geliyor. Yeni kentsel dönüşüm stratejisi ile yılda 300 bin bağımsız bölümün kentsel dönüşüme girmesi hedefleniyor.” dedi.



Tektaş Kentsel Dönüşüm olarak her alanda hizmet verdiklerini de söyleyen Çatalkaya, “Kendi uzman ekibimizle hak sahiplerinin bina deprem testini yapıp binalar için bilgi amaçlı deprem dayanıklılık raporlarını hazırlıyor ve binaları hakkında hak sahiplerini bilgilendiriyoruz. Riskli binanın yıkılıp yeniden yapılması veya binanın güçlendirmesi konusunda hak sahiplerine maliyet analizlerini hazırlıyoruz ve hak sahiplerinin taleplerine göre tüm resmi kurumlardan gerekli izinleri alıyoruz. Sonrasında ise devlet teşvikli kentsel dönüşüm veya bina güçlendirme kredilerini çıkarıyoruz. Uzman ekibimiz ile en kısa sürede mevcut deprem riskli binayı yıkıp yenisi yapıp hak sahiplerine yeni binanın iskanlı tapularını teslim ediyoruz veya mevcut binayı güçlendirip bina ortak alanlarının genel dekoratif tadilatlarını da yapıp depreme karşı güvenli hale getiriyoruz.” diye konuştu.