KIKO MILANO, TÜRKİYE’DE BÜYÜMEYE DEVAM EDİYOR

Geniş renk yelpazesi ve yenilikçi yaklaşımı ile kadınların kalbini fetheden İtalyan kozmetik markası KIKO Milano; İstanbul Capacity, İstinyePark, Tepe Nautilus, Forum İstanbul, Ataşehir Watergarden, Buyaka, Bursa Zafer Plaza, Ankara Kentpark AVM, Eskişehir Espark ve Hilltown Alışveriş Merkezi’nin ardından Türkiye’deki on ikinci mağazasını İstanbul’un kalbi İstiklal Caddesi’nde açtı.



Moda ve tasarımın kalbinin attığı Milano'nun heyecan verici stilini ve günün yükselen trendlerini tüm kadınlar için erişilebilir hale getiren KIKO Milano, yeni mağazasında, markanın birbirinden renkli kozmetik ve cilt bakımı ürünlerinin yanı sıra dönemsel olarak sınırlı sayıda üretilen özel koleksiyonlarını da stil sahibi kadınlarla buluşturuyor.



Geçtiğimiz yıl, farklı çalışmalarla tüm dünyada 20’inci yılını kutlayan KIKO Milano’nun Türkiye Ülke Direktörü Deniz Karadağ; “İstanbul’un en popüler caddelerinden biri olan İstiklal Caddesi, bizim için heyecan verici bir lokasyon oldu. Yepyeni bir noktada daha müşterilerimizle buluşmaktan mutluluk duyuyoruz. KIKO Milano olarak, Türkiye’de yaklaşık iki buçuk yıl içerisinde 12 mağazaya ulaştık. Önümüzdeki yıl, yeni lokasyonlarda makyaj tutkunlarına ulaşacak ve var olduğumuz şehirlerde güçlenerek Türkiye’deki yolculuğumuza devam edeceğiz.” dedi.



1976’da Antonio Percassi tarafından kurulan Percassi, kendi markaları, ortak markalar ve emlak olmak üzere üç alanda faaliyet göstermektedir. The House of Brands; Kiko Milano, Madina, Womo ve Bullfrog gibi kendi kozmetik markalarının yanı sıra ayakkabı markası Vergelio, spor kulübü Atalanta, gıda hizmetleri şirketi Da 30Polenta’nın yanı sıra ortağı olduğu giyim markası Billionaire Italian Couture’ün yönetimini üstlenmektedir. Stratejik noktalarda ticari ağ geliştirme konusunda sahip olduğu bilgi birikimi ve deneyimi ile Gucci, Polo Ralph Lauren, Nike, Ferrari, Victoria’s Secret, LEGO Group ve Starbucks gibi dev markaların satış ağlarının geliştirilmesi ve yönetimini üstlenen Percassi, geçmişte Benetton grubu için mağazalar geliştirmiş ve Inditex markalarının (Zara, Massimo Dutti, Oysho, Pull and Bear, Bershka, Stradivarius) yanı sıra Swatch, Calvin Klein, Guess, Tommy Hilfiger and Levi's markalarının İtalyan pazarına girmesine ve ülke pazarında büyümesine katkıda bulunmuştur. Şirket, emlak sektöründe ise satış ve yönetim alanında yenilikçiliğe ve yüksek kaliteye odaklanarak büyük emlak projelerinin tanıtılması ve geliştirilmesinden sorumludur. Genel merkezi Bergamo’da bulunman Percassi Milano, Paris, Londra, Berlin, Madrid, Lizbon, Varşova, Zürih, Brüksel, Grand Canyon, New York, Şangay, Hong Kong ve Dubai’deki ofisleri ile faaliyet göstermektedir. Percassi’nin faaliyetleri holding şirketi Odissea S.r.l tarafından yönetilmektedir. Daha fazla bilgi için: www.percassi.com