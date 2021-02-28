Kimya sektöründe hamle ülke kalkınmasına fayda sağlar mı?

İstanbul Kimyevi Maddeler ve Mamulleri İhracatçıları Birliği (İKMİB) Yönetim Kurulu Başkanı Adil Pelister, 27 Şubat 2021 tarihli Resmi Gazete’de yayımlanan “Öncelikli Ürün Listesi Tebliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ“ kapsamında tebliğin 3’üncü maddesindeki değişiklik ile kimya, ilaç ve medikal sektörlerinin Teknoloji Odaklı Sanayi Hamlesi Programı’na alınmasına ilişkin yazılı bir değerlendirme yaptı.

Pelister açıklamasında şunları kaydetti:

“Sanayi ve Teknoloji Bakanlığımızın Teknoloji Odaklı Sanayi Hamlesi Programı ile ilgili uzun süredir kimya sektörümüzün de destek kapsamına alınması gerektiğini dile getiriyorduk. Cumhurbaşkanımız Aralık ayında yaptığı konuşmasında ‘Teknoloji Odaklı Sanayi Hamlesi Programı kapsamında önümüzdeki aylarda kimya, eczacılık, ilaç, tıbbi cihaz, ulaşım ve elektronik gibi yüksek teknolojiye dayalı sektörlerde yeni çağrılara çıkıyoruz’ demişti. Biz de İKMİB olarak bu konuda çaba sarf ederek yaklaşık 8 aylık bir uğraş sonucu ‘Türk Kimya Sektörü Yatırım Öncelikli Ürünler Raporu’muzu hazırladık.

Bu raporumuzu Cumhurbaşkanlığı Yatırım Ofisi başta olmak üzere Sanayi ve Teknoloji Bakanlığımız, Ticaret Bakanlığımız ve ilgili kurum ve kuruluşlarla paylaşmıştık. Aynı şekilde On Birinci Kalkınma Planı’nda da kimya sektörümüzle ilgili önerilerimizi paylaşmıştık. Nitekim bugün bu çabalarımızın karşılığını almaktan büyük mutluluk duyuyoruz. Teknoloji Odaklı Sanayi Hamlesi Programı’na Kimya(Nace kodu 20), Eczacılık(Nace kodu 21) ve Tıbbi ve Dişçilikle İlgili Araç Gereçler İmalatı (NACE Kodu 3250) sektörlerimiz de eklenerek bugün yayımlanan Resmi Gazete’de ürün listeleri yayınlandı. Listede yer alan ürünler ile ilgili üyelerimizin proje başvurusu yapmalarının önü açılmış oldu.

Yerli ve milli üretime öncelik verilmesi, yüksek katma değerli ürün üretimine geçilmesi ve firmalarımızın ölçek büyütmesi sektörümüzün geleceği açısından büyük önem taşıyor. Teknoloji Odaklı Sanayi Hamlesi programında da öncelik verilen kimya sektörümüzde yeni yatırımların artacağına inanıyoruz.

Türkiye’nin en fazla ihracat gerçekleştiren ikinci sektörü olan kimya sektörü olarak, yüksek katma değerli ürünlerle kilogram başına düşen ihracat bedelini artırmayı ve cari açığı azaltmayı hedefliyoruz. Bu kapsamda İstanbul Kimyevi Maddeler ve Mamulleri İhracatçıları Birliği olarak, özellikle kimya sektörümüzün hammadde bakımından yüzde 70 dışa bağımlı olduğunu göz önüne aldığımızda sektörümüzün üretimde ihtiyacı olan hammaddelerin yerli üretimi konusunda önemli bir çalışma yaptık. Kimyada ithalatı frenleyecek ve cari açığın azalmasında etkin rol oynayacak önemli bir sektörel rapor hazırladık. “Türk Kimya Sektörü Yatırım Öncelikli Ürünler Raporu” ile kimya alanında en fazla ithal edilen 157 ürün kategorisini mercek altına alarak, yerli üretim hamlesi bekleyen 103 stratejik ürün alanını belirledik. Türk kimya sanayine güç katacak öncelikli ürünlerin yerli olarak üretilmesiyle toplamda 20,7 milyar dolarlık ithalatın önüne geçilebileceğini öngörüyoruz.

Sektörümüzdeki yüksek teknolojili ürün yatırımlarının artması ihracatımızın da artması demek. Dışa bağımlılığımızın azalması ve cari açığımızın azalması demek. Dolayısıyla sanayi yatırımına uygun olan öncelikli ürünlere yapılacak stratejik yatırımlarla birlikte kimya sektörümüzün ihracatı ve kilogram başına düşen ihracat bedeli daha da yükselecek. Böylece yüksek katma değerli kimyevi mamuller ile sektörümüzün dünya kimya ihracatından aldığı pay da artacaktır. Aynı zamanda İKMİB olarak hazırlıklarına devam ettiğimiz ve fizibilite çalışmalarını yapıp en kısa zamanda hayata geçirmeyi planladığımız, dijital kütüphanesi, referans laboratuvar ve test merkezleriyle kimya sektörümüzün Ar-Ge, inovasyon ve yüksek katma değerli ürün üretimini desteleyecek Kimya Teknoloji Merkezi projemizle ilgili çalışmalarımızda da bir hayli yol kat ettik. Bu projemizin de İstanbul Kalkınma Ajansımızın desteğiyle hayata geçirilmesi için çalışıyoruz.

Kimya, medikal ve ilaç sektörlerimizin de Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Hamle programına alınmasını sağlayan ve sektörümüzü destekleyen Sayın Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan başta olmak üzere, Sanayi ve Teknoloji Bakanımız Sayın Mustafa Varank ve Ticaret Bakanımız Sayın Ruhsar Pekcan’a teşekkür ederiz. Ülkemiz ve sektörümüz için hayırlı olmasını ve yatırımların bir an önce hayata geçirilmesini dileriz.”