Kişiye özel uyku konforunun yeni adı: Yataş Supreme Sleep Set

Türkiye’nin uyku ürünlerinde yenilikçi markası Yataş Bedding, koleksiyonunu yeni Supreme Sleep Set ile genişletiyor. Sade ve şık tasarımıyla yatak odalarına zarafet katan Supreme Sleep Set; Visco teknolojisiyle üretilen Supreme Sleep yatak, işlevsel ve geniş iç hacme sahip Supreme Sleep baza, şık ve modern Supreme Sleep başlıktan oluşuyor. Yataş Bedding dayanıklılığının yanı sıra visco katmanı sayesinde kişiye özel uyku deneyimi sunan Supreme Sleep Yatak, Fresche teknolojisi sayesinde kötü koku oluşumunu da önleyerek sağlıklı ve temiz bir uyku ortamı yaratmasıyla öne çıkıyor.

Yataş Bedding, koleksiyonuna yeni eklediği Supreme Sleep Set ile uyku konforunu bir adım öteye taşıyor. Supreme Sleep baza, başlık ve yataktan oluşan set, zarif tasarımının yanı sıra fonksiyonel özellikleriyle de öne çıkıyor. Şık başlığı ve geniş iç hacimli bazasıyla yatak odalarına konfor katan Supreme Sleep Set, Yataş Bedding mağazalarında set olarak yerini alırken, farklı Yataş Bedding ürünleriyle de kombinlenebiliyor.

Kötü koku oluşumunu engelleyen teknoloji ile huzur veren uykular

Supreme Sleep Bazanın yüksek ayak yapısı bazanın altını kolayca temizleme imkânı sunuyor. 28 cm yüksekliğe sahip Supreme Sleep Yatak ise hafızalı elastik visco katmanı sayesinde gelişmiş iç yapısı ve ideal vücut desteği ile konforlu bir uyku deneyimi sunuyor. Yatakta kullanılan Fresche teknolojisi kötü koku oluşumunu önlüyor. Böylece her zaman temiz ve sağlıklı bir uyku ortamı yaratırken, Yataş’a özel DHT yayları ile vücudun doğal omurga eğrisini destekleyerek kaliteli uykuya yardımcı oluyor. Şıklığıyla göz alan Supreme Sleep Başlık da modern tasarım çizgisiyle yatak odalarına zamansız bir şıklık katıyor.

Yataş Bedding’in yatak odalarına ilham veren başlık, baza ve tamamlayıcı aksesuarlarına Yataş Bedding ve Enza Home mağazalarının yanı sıra www.yatasbedding.com.tr adresinden de ulaşılabiliyor.