Türkiye'de her gün yüz binlerce kamyonun yük aldığını kaydeden Tırport Yönetim Kurulu Başkanı Dr. Akın Arslan, şunları söyledi:

“Günde ortalama 450 bin kamyonun yük aldığı ülkemizde, yollarda gördüğünüz kamyonların 2/3'ü KOBİ’lerden yükleme yapıyor. Diğer bir deyişle, KOBİ’lerden her gün 300 bin kamyon yük çıkıyor” dedi.

Yüklerin çoğu OSB'lerden ve liman bölgelerinden çıkıyor

Ülkemizdeki yüklerin çoğunun OSB'lerden ve liman bölgelerinden çıktığını ifade eden Tırport Başkanı Dr. Akın Arslan, şunları belirtti:

“Türkiye’de 81 ilde toplamda 352 organize sanayi bölgesi bulunuyor. OSB’den 327 tanesi Sanayi ve Teknoloji Bakanlığına bağlı, 25 tanesi ise Tarım ve Orman Bakanlığına bağlı Tarıma Dayalı İhtisas OSB’lerden oluşuyor. Bu OSB’lerden 259’u faal ve kuruluşunu tamamlanmış durumdadır. OSB’lerde üretim yapan 67 bin KOBİ bulunuyor. Bu KOBİ’lerde 2 milyon 170 bin kişi doğrudan istihdam ediliyor. KOBİ’lerin toplam üretim içindeki payı %35’lere geldi. 2019 yılında ihracat yapan 84 bin girişimin yüzde 60,8’i mikro ölçekli, yüzde 27,1’i küçük ölçekli ve yüzde 9,5’i orta ölçekli şirketlerden oluşuyor. 2020 yılında Türkiye genelinde toplam ihracatın yüzde 43,7’sini büyük ölçekli şirketler gerçekleştirmiştir. 2020 yılında KOBİ’ler, ihracatın yaklaşık yüzde 59’unu gerçekleştirmişlerdir. KOBİ’lerde toplam ihracat değeri 110 milyar doları geçmiştir. Bu değerlendirmelerin ışığında, onbinlerce kamyonun aldığı yüklerin çoğunun OSB'lerden ve liman bölgelerinden gerçekleştiğini söyleyebiliriz” diye konuştu.

KOBİ’ler uçtan uca lojistik süreçlerini Tırport ile yönetiyor

KOBİ üreticilerin işlerinin zor olduğunu ve kıt kaynaklarla üretim yaptıklarını anlatan Tırport Başkanı Dr. Akın Arslan, konuşmasına şöyle devam etti:

“KOBİ’ler, üretim planı olarak 2 ay sonrasını öngöremezler. Çoğunlukla FTL olarak tanımladığımız "tam kamyon yük"leri olmaz. Birkaç palet, bir-iki kapak gönderebilmek isterler. Lojistik firmalarıyla kontratlı çalışmaları ise zordur, çünkü taşıma için kesin tarih veremeyebilirler. Siparişle üretim yaparlar ve bitince müşterilerine göndermek isterler. Kamyon ihtiyaçlarını bildikleri geleneksel kanallardan yaparlar. Güvenilir, uygun yeterlilikte ve müsait kamyonlara anında ulaşabilmek, yoldaki yükü dijital olarak izleyebilmek, boşaltma süreçlerinde canlı raporlanmak vs onlar için adeta hayaldir. Kamyoncuya her iki tarafın da tercih edeceği bir yöntemle güvenli ödeme yapabilmek, onaylı fatura ve irsaliyeye dijital olarak cepten ulaşabilmek ise adeta hayal ötesidir. Türkiye'de geleceğin lojistik ihtiyaçlarına cevap verecek şekilde tasarlanan ve hayata geçen Tırport, tüm bu hayalleri faaliyet gösterdiği 7 ülkede mümkün hale getirdi. Türk müşterilerinin yanında global müşterilerine de hizmet vermeye başladı. Tırport’ta, artık her gün yüzlerce KOBİ'nin yeni yükü listeleniyor. Tüm geçmiş taşıma performansı kontrol edilebilen ve o anda yükünüze aday olabilecek nitelikte ve müsaitlikte yüzlerce alternatif kamyona Tırport’tan ulaşabilmek mümkündür ve sigortaları dahil tüm resmi belgeleri Tırport güvencesinde dijital olarak kontrol ediliyor. Tırport, KOBİ’lerin yükleri ile müşterileri arasında dijital köprü oluyor. Tırport’la yükler güvendedir” şeklinde konuştu.