KOÇTAŞ FIX, Türkiye'de Büyümeye 'fix'lendi: 2019 bitmeden 50 mağaza daha!

Yaşam alanları için ilham veren çözümler sunan Koçtaş, çok kanallı perakendecilikte Türkiye’nin en önemli örneklerinden biri olan Koçtaş Fix mağazalarının 19.’sunu Ankara Zirvekent 365 AVM’de hizmete açtı. Koçtaş’ın İstanbul dışındaki ilk Fix mağazası olan Zirvekent mağazası, 520 metrekarelik bir alanda, evle ilgili acil ve tüm ihtiyaçları karşılayabilecek 5 bin ürünü mağazada, 50 bin ürünü ise ekspres sipariş ekranlardan müşterilerine sunuyor. Teknolojiye yaptığı yatırımlara devam ederek müşterilerinin ihtiyaç duyduğu ürün ve hizmetlere kolayca her kanaldan ulaşabilmesini sağlayan Koçtaş, ekspres sipariş ekranları aracılığıyla sipariş edilen ürünleri, eve veya en yakın Koçtaş Fix mağazasına teslim ediyor.



Alp Önder Özpamukçu: “2019 yılı sonuna kadar Koçtaş Fix mağaza sayımızı 50’ye çıkaracağız”



Zirvekent mağazasının açılışı sebebiyle konuşma yapan Koçtaş Genel Müdürü Alp Önder Özpamukçu Koçtaş’ın, büyük format mağazalarına ek olarak, 2013 yılından itibaren Koçtaş Fix adını verdiği küçük format mağazalarını müşterilerinin hizmetine sunduğunu belirtti.



Özpamukçu: “19 şehirde 40 Koçtaş mağazamız ile müşterilerimize hizmet vermeye devam ediyoruz. Aynı zamanda Koçtaş Fix mağazalarımız ile de İstanbul’da 18 noktada bulunuyoruz. Bugün açılışını gerçekleştirdiğimiz ve İstanbul dışındaki ilk Fix mağazamız olan Ankara Zirvekent mağaza ile bu sayıyı 19’a çıkardık. Koçtaş Fix mağazalarımızda bulunan 5000 ürüne ek olarak, ekspres sipariş ekranlarından temin edilebilecek 50 bin ürünü müşterilerimizin ister evlerine ister en yakın Koçtaş Fix mağazasına teslim ediyoruz. Ayrıca koctas.com.tr ile ürünlerimizi tüm Türkiye’de müşterilerimizle buluşturuyoruz” dedi.



Özpamukçu sözlerini şöyle sürdürdü:

“Koçtaş Fix mağazalarımız, çok kanallı perakendecilikte Türkiye’deki en önemli örneklerden ve stratejik yol haritamızdaki önceliklerimiz arasında. Büyümemizi büyük oranda, müşterilerimizin en çabuk ulaşabilecekleri, ihtiyaçlarını hızlıca karşılayabilecekleri mahalledeki yüzümüz Koçtaş Fix mağazaları ile gerçekleştireceğiz. Bugün 19 olan Koçtaş Fix mağazalarımızın sayısını, 2019 yılı sonuna kadar 50’ye çıkaracağız. Koçtaş Fix mağazaları ile perakende ve usta müşterilerimizin evle ilgili acil ve tüm ihtiyaçlarını karşılamayı, bulunduğumuz mahallelerde istihdam yaratmayı ve bölgeyi kalkındırmayı hedefliyoruz.”



“Türkiye’de büyümeye ‘Fix’lendik”



Koçtaş olarak büyüme stratejilerini her durum ve koşulda aralıksız hayata geçirmeye devam ettiklerini vurgulayan Özpamukçu: “Koçtaş Fix mağazalarımızı bugüne kadar İstanbullu müşterilerimizle buluşturmuştuk. Şimdi İstanbul dışına da çıkarak Türkiye’de büyümeye ‘Fix’lendik. İlk adımı Ankara ile attık. Önümüzdeki dönemde yazlık bölgelerde de mağaza açma hedefindeyiz. Ankara Zirvekent mağazamızın ülke ekonomisine ve sektörümüze hayırlı olmasını dilerim” diye konuştu.