Kolaysoft teknoloji ve eczacı kart eczacılara e-dönüşümü anlattı TEB Eczacı Kart ve Kolaysoft Teknoloji, e-Buluşmalar toplantılarının dördüncüsünü geçtiğimiz günlerde “Elazığ Eczacılar Odası”nın düzenlendiği toplantıya katılarak gerçekleştirdi.

Samsun, Kütahya, İzmir ve Elazığ’daki eczacılar ile bir araya gelen Kolaysoft Teknoloji, yıl boyunca 54 eczacı odası ile toplantılar düzenlemeyi planlıyor. Eczacı Kart çözüm ortaklarından olan Kolaysoft Teknoloji, e-Buluşmalar toplantılarında e-Fatura, e-Arşiv, e-İrsaliye, e-Defter gibi e-Dönüşüm süreçleri hakkında bilgiler vermektedir.



Elazığ Eczacılar Odası binasında, 28 Mart 2019 tarihinde düzenlenen e-Buluşmalar organizasyonuna, Elazığ Eczacılar Odası Başkanı Ecz. Mehmet Ulaş Güler, Genel Sekreter Nihat Aslan, Teb Eczacı Kart Direktörü Hakan Duran, Kolaysoft Teknoloji İş Geliştirme Koordinatörü Kezban Boztürk, Kolaysoft Teknoloji Pazarlama Koordinatörü Mehmet Umut Gökbulut ve Elazığlı eczacılar katıldı.



Teb Eczacı Kart, eczacılara büyük katkı sağlıyor



Toplantının açılış konuşmasını yapan Elazığ Eczacılar Odası Başkanı Ecz. Mehmet Ulaş Güler, Eczacı’nın ve Eczanelerin toplumdaki önemini anlattı ve ardından Teb Eczacı Kart’ın eczacılara sağladığı faydalardan bahsetti. Kolaysoft Teknoloji’nin Teb Eczacı Kart’ın iş ortağı olduğunu kaydeden Mehmet Ulaş Güler, toplantıda Kolaysoft Teknoloji tarafından e-Fatura süreciyle başlayan e-Dönüşümün iş süreçlerine getirdiği yeniliklerin anlatılacağını söyledi.



Elazığ’daki eczacılara, e-Dönüşüm süreçleri anlatıldı



Ülke genelindeki Eczacılara e-Dönüşüm süreçleri hakkında bilgi vermekte olduklarını ifade eden Kolaysoft Teknoloji Pazarlama Koordinatörü Mehmet Umut Gökbulut, şunları kaydetti:



“Katıldığımız toplantılardaki temel amacımız, e-dönüşüm alanındaki dijital dönüşümün eczacılarımıza getirdiği kolaylıkları anlatmak oluyor. Elazığ’daki toplantıda, özellikle e-reçete ile e-fatura arasındaki bağ soruldu. Biz e-faturanın Gelir İdaresi Başkanlığı’nın bir uygulaması olduğunu, e-reçete ile şu an kesişen bir payda olmadığının altını çizdik. e-faturaya geçen eczacıların deneyimlerini ve e-dönüşüm alanına kattığımız yenilikleri paylaştık. Bir örnek vermem gerekirse; eczacılarımız tarafından SGK’ya kesilen faturalar için harcanan süre bazen saatleri bulabilirken, eczacılarımız ile yapmış olduğumuz Ar-ge çalışmaları neticesinde bu süreyi saniyelere düşürmüş olduk. Ayrıca, ilaç depolarının farklı çalışma modellerine sistemi uyumlaştırarak, eczacılarımızın çalışma konforu arttı. Bunların yanı sıra, eczacılar için büyük sıkıntı olan faturaların kargo gönderimi, takip süreci ve en önemlisi faturaların kağıt ortamda saklanması konusu vardı ki, e-fatura uygulaması ile bu sorun ortadan kalkmıştır. Bilindiği üzere, kağıt bir faturanın maliyeti (fatura, zarf ve kargo gibi maliyet) yaklaşık 4,5 TL ile 12 TL arasında değişmektedir. e-fatura uygulaması ile bu maliyetler, kuruşlar derecesine inmiştir ve eczacıların fatura başına %99’a varan oranlarda tasarruf yapmaları sağlanıyor” şeklinde konuştu.

