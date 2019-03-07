Kolaysoft Teknoloji ve Eczacı Kart, İzmir’deki eczacılara e-Dönüşümü anlattı

Samsun ve Kütahya’nın ardından İzmirli eczacılar ile bir araya gelen Kolaysoft Teknoloji, yıl boyunca 54 eczacı odası ile bir araya gelerek organizasyonlar düzenlemeyi planlıyor. Eczacı Kart çözüm ortaklarından olan Kolaysoft Teknoloji, e-Buluşmalar toplantılarında e-Fatura, e-Defter, e-Arşiv, e-İrsaliye gibi e-Dönüşüm süreçlerini anlatıyor.



Tepekule Kongre ve Sergi Merkezi’nde, 1 Mart 2019 tarihinde düzenlenen organizasyonuna, İzmir Eczacı Odası Başkanı Ecz. Tuncay Sayılkan, Teb Eczacı Kart Direktörü Hakan Duran, Kolaysoft Teknoloji İş Geliştirme Koordinatörü Kezban Boztürk, Kolaysoft Teknoloji Operasyon Uzmanı Sıla Gül Ottan Madak ve İzmirli eczacılar katıldı.



Güçlü Eczane, Danışman Eczacı ve Güvenli Ürün



Toplantıda bir konuşma gerçekleştiren İzmir Eczacı Odası Başkanı Ecz. Tuncay Sayılkan, şunları söyledi:



“2019 buluşmamızın ana temasını oluşturan “Güçlü Eczane, Danışman Eczacı ve Güvenli Ürün’’ sloganımız ile etkinliğimiz, Eczacı’nın ve Eczane’nin, önümüzdeki yıllardaki artan önemini ve sağlıklı toplumların yaratılmasındaki vazgeçilmez rolünü bir kez daha ortaya koydu. Bugünkü organizasyonda uzmanlar, sağlık hizmetlerinin daha nitelikli hale gelebilmesi için, eczacı danışmanlığında reçeteli ve reçetesiz ilaçlarla birlikte, reçetesiz sunulması gereken ilaç dışı sağlık ürünlerini tüm yönleriyle değerlendirdiler” dedi.



Eczacılara, e-Dönüşüm anlatıldı



Toplantıda e-Dönüşüm süreçleri hakkında bilgi verdiklerini belirten Kolaysoft Teknoloji İş Geliştirme Koordinatörü Kezban Boztürk, şunları kaydetti:



“Geçmişteki organizasyonlarımızda olduğu gibi bu etkinlikteki temel amacımız, e-dönüşüm alanındaki dijital dönüşümün eczacılarımıza getirdiği kolaylıkları anlatmak oldu. Yine, eczacılarımızın e-faturaya geçenlerinden elde ettiğimiz deneyimlerimiz ile e-dönüşüm alanına kattığımız yenilikleri de eczacılarımız ile paylaştık. Örneğin, eczacılarımız tarafından SGK’ya kesilen faturalar (A-Grubu, B Grubu, C Grubu, Kan ürünü v.b.) için harcanan süre saatleri bulurken, eczacılarımızla yapmış olduğumuz Ar-ge çalışmaları ile bu süre saniyelere düşürülmüştür. Ayrıca, ilaç depolarının farklı çalışma modellerine de sistemi uyumlaştırarak, eczacılarımızın çalışma konforu arttırılmıştır. Bunların yanı sıra, eczacılar için büyük sıkıntı olan faturaların kargo gönderimi, takip süreci ve en önemlisi faturaların kağıt ortamda saklanması sorunu vardı ve e-fatura uygulaması ile bu sorun ortadan kalkmıştır. Nitekim, her bir kağıt faturanın maliyeti (fatura, zarf ve kargo gibi maliyet) yaklaşık 4,5 TL ile 12 TL arasında değişmektedir. E-fatura uygulaması ile bu maliyetler, kuruşlar derecesine inmiştir ve eczacıların fatura başına %99’a varan oranlarda tasarruf yapmaları gerçekleşmektedir” diye konuştu.



